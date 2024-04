話題のポータブル電源が超割引価格！BLUETTI「Amazonゴールデンウィークセール」

BLUETTIは、この4月19日(金)〜5月15日(水)の期間、Amazon.co.jpで最大40%オフのお得なセールを開催中です。

BLUETTI Amazonゴールデンウィークセール

・開催期間 : 4月19日(金)〜5月15日(水)まで

・セール会場:

https://amzn.to/43w4BiZ

アウトドアの季節、春がやってきました。

新生活に慣れるとともに、気疲れも出てきている頃です。

気分転換にキャンプやアウトドアに出かけてみてはいかがでしょうか。

ゴールデンウィークの楽しい話題をきっかけに、新たな出会いやチャンスが訪れるかもしれません。

BLUETTIの多種多様なポータブル電源のラインナップなら、近場のお出かけから連泊キャンプまで、あなたのスタイルにぴったりの製品を選べます。

■対象商品の一部

大容量ポータブル電源AC180+200WソーラーパネルMP200

・通常販売価格 : 189,800円(税込)

・セール価格(税込): 129,800円(60,000円割引)

→クーポンコード「BLUETTIGW」を利用すればさらに5%OFF

・購入先 :

https://bit.ly/43Z7YiB

大容量ポータブル電源AC180+200WソーラーパネルMP200

AC180と200Wのソーラーパネルがセットになっています。

キャンプだけでなく、防災の観点からもおすすめのセットですが、節電のために普段使いする方も増えてきています。

小型ポータブル電源AC70+120WソーラーパネルPV120

・通常販売価格 : 139,800円(税込)

・特別価格(税込): 79,800円(60,000円割引)

→クーポンコード「BLUETTIGW」を利用すればさらに5%OFF

・購入先 :

https://bit.ly/4aUhaHa

小型ポータブル電源AC70+120WソーラーパネルPV120

AC70と120Wのソーラーパネルがセットになっています。

ソーラーパネルがあればクリーンな太陽光で発電ができるので、エコの観点からも大変おすすめです。

小型ポータブル電源AC70

・通常販売価格 : 99,800円(税込)

・特別価格(税込): 62,800円(37,000円割引)

→クーポンコード「BLUETTIGW」を利用すればさらに5%OFF

・購入先 :

https://bit.ly/4dbhFia

小型ポータブル電源AC70

1000W/768Whと、小型なのにしっかりとした容量のポータブル電源です。

しかも1.5時間でフル充電が可能な高速モード対応。

気軽に持ち運べるサイズ感で、どこへでも一緒に出かけられます。

大容量ポータブル電源AC180

・通常販売価格 : 149,800円(税込)

・特別価格(税込): 99,800円(50,000円割引)

→クーポンコード「BLUETTIGW」を利用すればさらに5%OFF

・購入先 :

https://bit.ly/49I4faa

大容量ポータブル電源AC180

1800W/1152Whの大容量ポータブル電源です。

必要な機能がぎゅっと詰まっているので、この一台があれば安心です。

女性でも持ち運べる重量なので、キャンプにもおすすめです。

大容量ポータブル電源AC200L

・通常販売価格 : 259,800円(税込)

・特別価格(税込): 179,800円(80,000円割引)

→クーポンコード「BLUETTIGW」を利用すればさらに5%OFF

・購入先 :

https://bit.ly/3UjSxhF

大容量ポータブル電源AC200L

2000W/2048Whの大容量。

B210もしくはB300を接続し、容量をさらに増やすことが可能です。

防災面でも非常に安心できるサイズです。

人気機種の上位互換なので、使い勝手も抜群!

紹介したすべての製品で、リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しています。

火災や爆発の危険がなく、安心・安全に使用できます。

また充放電サイクル3,000回以上を誇り、10年という長寿命を実現しています。

さらにBLUETTI APPに対応しており、指先ひとつで簡単にコントロールできるのも魅力です。

