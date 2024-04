ワイヤレスマウスを来場者300名にプレゼント！ビジネスハーモニー 高校生主催「ガジェット展示会 in TOKYO」協賛

ビジネスハーモニーは、高校生が主催、運営する「ガジェット展示会 in TOKYO」に協賛し、最新製品の展示と共に、300名の来場者に自社製品であるワイヤレスマウスをプレゼントすることを発表しました。

ビジネスハーモニー 高校生主催「ガジェット展示会 in TOKYO」協賛

開催日時:2024年4月28日(日)10:00-18:00

開催場所:東京都港区麻布十番2-20-7 BIRTH LAB

入場料金:500円〜(ドリンク付きプランもあります)

先着特典:先着300名様にワイヤレスマウス「EGRET HappiE」を贈呈

*簡単なアンケート回答、公式SNSフォローをお願いします。

主催者 :Yメディア

●チケット購入はこちら :

https://teket.jp/8484/32885

●ガジェット展示会公式X :

ガジェット展示会の概要

イベントの企画から当日の運営まですべて、有志の学生が行う「ガジェット展示会」は、今回で第4回となります。

これまでは、延べで50社以上の企業が参加し、最新の人気ガジェットを展示してきました。

今回は従来の展示会に加えて、物販も掛け合わせた新しい形態を取り入れます。

普段はネット上でしか手に入らない製品も、実際に触って体感できる機会が設けられます。

これにより、来場者は製品を直接手に取り、試すことで、よりリアルなガジェット体験ができます。

スタッフ全員が学生という新鮮なアプローチは、展示会に活気と若々しさをもたらし、ガジェットファンや興味を持つ全ての方々にとって、必見のイベント間違いなしです。

主催者の熱い思い

「ガジェット展示会は、若者を中心とした世代に、より多くのガジェットに興味を持ってもらいたいという思いから企画・開催しました。

家電量販店やインターネット上では数多くの製品が販売されていますが、実際に製品を手に取って体感できる機会は限られています。

そこで、企業様のご協力を得て、実際に製品を見て触れ合える場を提供することで、ガジェットに関する知識や興味を広げることを目指しています。」

主催者:小峰 裕磨 2007年生まれ 神戸在住の現役高校生

ガジェット展示会公式X:

EGRETの全力支援

EGRETは、PC業界に革新をもたらす志を胸に、女性開発者の力を活かし、可愛いPCグッズの普及を目指している新興ブランドです。

ガジェット展示会を通じて自らの力で世の中に発信している若者たちの情熱を後押し、全力で支援します。

先着300名に「EGRET HappiE」のワイヤレスマウスをプレゼントすることで、新しい視点で作られた製品を実際に体験していただき、未来のテクノロジー創造者とイノベーターとなる若者たちの夢と情熱にも寄り添います。

来場者プレゼント詳細

・贈呈製品 : ワイヤレスマウス EGRET HappiE 3色×100個ずつ

※なくなり次第終了

・市販価格 : 税込み3,980円

・公式サイト:

https://www.egret-jp.com/products/happie-em23-h3

・受取条件 : 1. PC利用に関する簡単なアンケートにご回答

2. EGRETの公式Instagramまたは公式Xをフォロー

アンケート内容

https://forms.gle/DJLrX7LsW8jqZCD78

公式Instagram

https://www.instagram.com/egret_mouse_for_girls/

公式X

プレゼント写真

EGRETの展示品詳細

・10端子 ハンドバッグ型USB-Cアダプター

・5端子 ケーブル収納可能なUSB-Cアダプター

・3端子 スマホ動画をテレビで見れる!USB-C拡張ミニアダプター

公式サイト

https://www.egret-jp.com/collections/dock

展示品写真

