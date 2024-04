ルクア大阪で開催！うさぎしんぼる展 2024 in 大阪

これまでに25万人以上を動員した、見ているだけで可愛いうさぎの写真&グッズを集めた合同写真展&物販展「うさぎしんぼる展 2024 in 大阪」がルクア大阪(大阪市梅田)にて5月11日(土)から5月19日(日)まで開催されます。

1年ぶりとなる本イベントは、初上陸のクリエイターはもちろん、大阪会場でしか買えない限定グッズも目白押しです!

うさぎしんぼる展 2024 in 大阪

企画展名: うさぎの合同写真展&物販展「うさぎしんぼる展 2024 in 大阪」

開催日時: 2024年5月11日(土)〜5月19日(日) 10:30〜20:30

※最終日のみ19:00閉場

休館日 : なし

会場 : ルクア 9階 LUCUAホール

〒530-8558 大阪市北区梅田3-1-3

入場料 : 800円/3歳以下は入場無料

出展者 : 54組(予定)

主催 : 株式会社BACON

URL :

https://tgs.jp.net/event/usagisymbol-lucua/

※上記は予定のため、内容は変更になる可能性があります。

https://tgs.jp.net/event/usagisymbol-lucua/

SNSで人気を集めるうさぎクリエイターたちが大集結!大阪限定グッズも多数登場!!

SNSで作品を公開するうさぎクリエイターたちが一堂に集結する“うさぎの祭典”が、2024年も開催されます。

300点以上の作品を一挙に展示し、その中にはSNSで見たことのある人気の作品から、未公開の新作まで幅広いラインナップが揃います。

初登場となるクリエイターは5作家で、「ぽけっとミルク(@pocket.usagi)」ら大阪初上陸組に加えて、「琥珀(@kohakustyle_usagi)」や、うさぎの帽子が人気の「popo_lapin(@popo_lapin)」がみかん帽子などを限定販売予定です。

さらに、気になる限定グッズも過去最大規模で展開されます。

ハンドメイドで制作されるうさぎぬいぐるみが人気の「nao(@ysim138)」が新作を発表するほか、緻密に作り込まれた羊毛作品が話題の「mofu mofu usagi(@coco_mirumiru)」は、大阪限定のマスコット作品を数量限定で販売予定です。

参加アーティスト:

https://www.atpress.ne.jp/releases/392275/att_392275_1.pdf

イラストの魔法が会場に溢れる!VeryBerryとのコラボ特設ブースが登場!

会場内の特設ブースでは、イラストレーター「VeryBerry (@berryjyo007)」とコラボレートした特設ブースを併設。

本展のために描き下ろされた貴重な原画の展示&販売から、イラストパネル作品や複製画など、会場でしか買えない貴重なグッズの販売も予定しています。

誰でも気軽に楽しめるミニチュア制作が体験出来るワークショップも同時開催!

講師 :*mofu mofu usagi*

制作物:「くしくし*もふもふうさぎさん」

参加費:8,800円

日程 :5月19日(日) 13:00〜15:00

※予定ですので変更になる場合があります。

※事前予約制 詳しくはこちら→

https://airrsv.net/tgstokyo-workshop/calendar

※当日空きがあれば予約なしでも体験できます。

*mofu mofu usagi*のイラストポストカード&数量限定ステッカーをプレゼント!

会場内は全て撮影OK!撮影後にタグづけしてSNS投稿してくれた方には、1日10組限定で「*mofu mofu usagi*」のステッカーをプレゼント! ※無くなり次第終了

また、先着1,000名にはイラストポストカードをプレゼント!

【応募方法】

会場内の様子を撮影して、#うさぎしんぼる展のハッシュタグを付けて、Instagram、X(旧Twitter)への投稿画面を受付スタッフに見せるだけでOK。

※公式SNSをフォローも必須。

ココでしか買うことのできない、「うさぎしんぼる展 2024 in 大阪」限定・新作グッズが登場!!

<*mofu mofu usagi*>

・たこ焼きうさぎさんマスコット(大阪限定) 17,600円

・もふもふの森のアクリルスタンド&キーホルダー 990円

・プティちゃんのミニ巾着 1,650円

・プティちゃんのメモパッド 660円

・もふもふの森のマスキングテープ(2デザイン) 990円

<VeryBerry>

・イラストパネル 1,100円

・バッジ 880円

・キーホルダー 990円

<nao>

・うさぎみたいなもっとちいさなぬいぐるみ 4,300円

・うさぎみたいな両面アクキー 700円

<moai>

・おめかしウサギ(浴衣バージョン) 3,300円〜

<百福堂>

・うちの子もっちーキーホルダー 2,700円

・大阪限定たこ焼きもっちー 1,800円

<mhtplus>

・リバーシブルクラウン 1,100円

・リバーシブれないクラウン 1,350円

<popo_lapin>

・みかん帽子 550円

・ぽぽ花ベレー 990円

<たれみみ工房>

・あみぐるみ(リラックス伸びポーズ) 2,480円

<いちごうさぎ>

・お花畑チャーム 2,800円

<wonder land sweet>

・うさぎとお花のヘアバレッタ 2,500円

<Le marche de mugi>

・ワイヤーde七夕 990円

・ワイヤーde記念日 1,500円

・ワイヤーdeナンバー 700円

<うさぎの自由時間>

・うさぎさんとお花畑(ハート型) 3,800円

・寛ぎ過ぎるうさぎさんたち。

3,300円

・うさぎさんとエナガちゃんといちご。

3,300円

<あかねちん>

・マグネット 800円

・ハンドタオル 650円

・キャニスター(小) 2,300円

・キャニスター(大) 2,800円

・Tシャツ 1,600円

・フェイスタオル 1,800円

<K.C.Factory>

・うさぎのカップケーキピアス&イヤリング 2,000円

<うさぎもよう>

・ぬいぐるみキーホルダー 1,500円

・ランチトート 2,000円

・パスケース 1,300円

・缶ケース 1,000円

・ハンカチ 800円

・レザーキーホルダー 800円

<Yuki gift>

・丸ブローチ 4,000円

・ブローチピン 3,500円

・ヘアクリップ 3,000円

・レザーチャーム 3,000円

・ピアス 2,500円〜

・リボンヘアゴム 2,000円〜

<うさぎようちえん>

・おねむうさぎ 3,600円

・フォトフレームうさぎ 3,200円

・麦わら飛び出したうさぎちゃん 4,500円

・アンティークBOXうさぎ 5,800円

<ぱんだうさぎ>

・食いだおれ帽子 1,200円

<mugi>

・手描き巾着 1,320円

・手描きポーチ 1,650円

・手描きサコッシュ 2,640円

・フレークシール12種類入り 330円

・ハンドメイドチャーム 1,320円

・ポストカード1枚 165円

・ポストカード6枚セット 660円

※上記はオリジナルグッズの一例です。

全て税込表記。

