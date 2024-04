綜合キャリアオプションは、同グループ特例子会社綜合キャリアトラストと連携し、障がいのある方などがメタバース空間で業務を行うことのできるサービス「実践型障がい者雇用メタバースサービス」を紹介するプレスセミナー「実践型障がい者雇用メタバースサービス メディア発表会」を3月19日に開催しました。

綜合キャリアオプション「実践型障がい者雇用メタバースサービス メディア発表会」

実践型障がい者雇用メタバースサービスは、綜合キャリアオプションが提供するメタバース空間を活用したサービスです。

障がい者をはじめ、引きこもりや介護、育児などの理由で家から出られない方も、特別な機器を必要とすることなくブラウザさえあればメタバース空間上で働くことができます。

Metaverse Process Outsourcing

(1)バリアフリー環境の実現

アバターの身体能力を自由に設定することが可能なため、例えば車椅子を利用されている方や聴覚障がいのある方も、現実では困難な移動や情報収集をアバターを通して容易に行うことができます。

(2)コミュニケーションの円滑化

アバターを設定することで、対面でのコミュニケーションを苦手とする方でも、音声認識やチャットなど、個々のニーズに合わせたコミュニケーション手段を選択できます。

(3)多様な働き方の実現

時間や場所に縛られない柔軟な働き方が可能です。

通勤時のストレス軽減、自宅や療養先など、体調や状況に合わせて働くことができ、ワークライフバランスの向上に繋がります。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 障がいのある方などがメタバース空間で業務!綜合キャリアオプション「実践型障がい者雇用メタバースサービス メディア発表会」 appeared first on Dtimes.