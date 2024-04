【モデルプレス=2024/04/20】8人組ボーイズグループ・ATEEZ(エイティーズ)が現地時間19日(以下現地時間)、米最大の音楽フェスティバルの1つである「Coachella Valley Music and Arts Festival(以下、コーチェラ)」に出演。K-POPボーイズグループ初として、名実共に「パフォーマンスの最強者」として世界中から注目を浴びている。

12日に続き、「コーチェラ」の2回目のステージに立ったATEEZは、登場と共に「We are back Coachella!」と叫びながら華麗に幕を開けた。続けて「Say My Name」、「HALA HALA」で情熱的なステージを披露し、観客の熱烈な歓声を一身に受けながら「コーチェラ」バレーを熱く盛り上げた。以後、ATEEZは「Guerrilla(Flag Version)」、「Crazy Form」、「ROCKY」、「The Real」など多彩なステージを披露し、特に米「Billboard 200」のチャートで1位を獲得した2ndフルアルバムのタイトル曲「Crazy Form」のステージでは、体が今にも壊れるような激しいパフォーマンスで最高の「Form」を届けた。さらに、赤色のガウンとチャンピオンベルトを身にまといボクサーに変身した「ROCKY」のステージでは、拳を握ってジャブを打つ新鮮な振り付けで注目を集めた。また、韓国特有の美を取り込んだ「The Real」のステージでは鉦、太鼓、チャング、太平小など伝統楽器の音が加わり観客を虜にした。あわせて「こういうのがまさにカッコよさだ」といった方言を使った歌詞で韓国的な魅力を誇る中、K-パフォーマンスの真髄を披露し、HONGJOONGは先週の「Hello Coachella」に続き、今週は「Golden Hour」というメッセージが書かれた扇子を持ってステージに登場し、格別なセンスを発揮した。「ARRIBA」と「DJANGO」のステージではウエスタンムードが漂う小物を使用し、曲の雰囲気を倍増させる。「ARRIBA」のステージ中、メンバーの掛け声に合わせて各バンドセッションが順にソロ演奏を行い、見る楽しさを披露するかと思えば、「DJANGO」では「僕は孤独なガンマンだバンバンバンバン」の歌詞に合わせて、テーブルの上で繰り広げられたパフォーマンスが強烈なインパクトを残した。ATEEZは公演の最後に「この2週間、本当に驚くような経験をした。音楽には境界がないということを今回の『コーチェラ』を通じて感じた。2週間、私たちに忘れられない思い出を作ってくれて感謝している」と感無量の思いを伝え、「ファンの方々のおかげでATEEZが『コーチェラ』に立つことができた。ATINY(ファンの呼称)に心から感謝する」とファンに向けて格別な想いを届けた。また、「BOUNCY(K-HOT CHILLI PEPPERS)」では今まで感じたことのない新たなスパイシーさで魅了するのはもちろん、限界のないエネルギーで会場を熱気で包む。最後にドヴォルザークの交響曲9番「新世界より」を挿入したことで壮大さを一層高める「WONDERLAND(Symphony No.9「From The Wonderland」)」のステージでは、JONGHOが「4段高音」を披露し、爆発的な歌唱力で観客を彼らの世界へ引き込む。さらにATEEZのステージが始まると、コロンビアのミュージシャンであるJ・バルヴィン(J Balvin)、アメリカのラッパーであるブラスト(Blxst)など、「コーチェラ」のラインナップに名を連ねる様々な有名ミュージシャンたちが、彼らのステージのために実際に足を運んで公演を楽しむなど、世界的な人気を改めて実感させる。また、彼らは約1時間の公演の中、磨き上げられたステージマナーと隙のないパフォーマンスで観客を魅了させるのはもちろん、10曲にも及ぶ充実したセットリストを全てライブパフォーマンスで完璧に消化し、世界中のファンから賞賛を浴びた。それだけでなく、カラフルなレーザー効果や華やかなLED映像など、視覚的な要素を最大限に活用した舞台演出を披露し、公演に躍動感を与えた。ATEEZは「欠点のない完璧な公演」として、これからも長く継がれるであろうレジェンドステージを再び誕生させ、「K-POPボーイズグループ初」となる「コーチェラ」のステージに立った理由を堂々と証明。今回の「コーチェラ」を通じて「パフォーマンスの最強者」としての名を響かせ、キャリアの転機を迎えたATEEZに全世界の音楽ファンの関心が集まる。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】