[4.20 ブンデスリーガ第30節](ライン・ネッカー・アレーナ)

※22:30開始

<出場メンバー>

[ホッフェンハイム]

先発

GK 1 オリバー・バウマン

DF 5 オザン・カバク

DF 11 フロリアン・グリリッチュ

DF 35 T. Drexler

MF 3 パベル・カデジャーベク

MF 6 グリシャ・プレメル

MF 27 アンドレイ・クラマリッチ

MF 29 ロベルト・スコフ

MF 40 U. Tohumcu

FW 10 ボウト・ベグホルスト

FW 14 マクシミリアン・バイアー

控え

GK 37 ルカ・フィリップ

DF 19 D. Jurásek

DF 23 ジョン・ブルックス

DF 25 ケビン・アクポグマ

MF 16 アントン・シュタハ

MF 20 フィン・オレ・ベッカー

MF 31 B. Conté

FW 9 イーラス・ベブ

FW 21 マリウス・ビュルター

監督

ペッレグリーノ・マタラッツォ

[ボルシアMG]

先発

GK 33 モリッツ・ニコラス

DF 5 マービン・フリードリヒ

DF 30 ニコ・エルベディ

DF 39 マキシミリアン・ベーバー

MF 3 板倉滉

MF 8 ユリアン・バイグル

MF 18 シュテファン・ライナー

MF 20 ルカ・ネッツ

MF 27 ロッコ・ライツ

FW 14 アラサン・プレア

FW 25 ロビン・ハック

控え

GK 41 ヤン・オルショフスキー

DF 2 ファビオ・キアロディア

DF 26 ルーカス・ウルリッヒ

DF 29 ジョー・スカリー

MF 10 フロリアン・ノイハウス

MF 19 N. Ngoumou

FW 7 パトリック・ヘアマン

FW 31 トマーシュ・チュワンチャーラ

FW 49 福田師王

監督

ジェラルド・セオアネ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります