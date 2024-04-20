ホッフェンハイムvsボルシアMG スタメン発表
[4.20 ブンデスリーガ第30節](ライン・ネッカー・アレーナ)
※22:30開始
<出場メンバー>
[ホッフェンハイム]
先発
GK 1 オリバー・バウマン
DF 5 オザン・カバク
DF 11 フロリアン・グリリッチュ
DF 35 T. Drexler
MF 3 パベル・カデジャーベク
MF 6 グリシャ・プレメル
MF 27 アンドレイ・クラマリッチ
MF 29 ロベルト・スコフ
MF 40 U. Tohumcu
FW 10 ボウト・ベグホルスト
FW 14 マクシミリアン・バイアー
控え
GK 37 ルカ・フィリップ
DF 19 D. Jurásek
DF 23 ジョン・ブルックス
DF 25 ケビン・アクポグマ
MF 16 アントン・シュタハ
MF 20 フィン・オレ・ベッカー
MF 31 B. Conté
FW 9 イーラス・ベブ
FW 21 マリウス・ビュルター
監督
ペッレグリーノ・マタラッツォ
[ボルシアMG]
先発
GK 33 モリッツ・ニコラス
DF 5 マービン・フリードリヒ
DF 30 ニコ・エルベディ
DF 39 マキシミリアン・ベーバー
MF 3 板倉滉
MF 8 ユリアン・バイグル
MF 18 シュテファン・ライナー
MF 20 ルカ・ネッツ
MF 27 ロッコ・ライツ
FW 14 アラサン・プレア
FW 25 ロビン・ハック
控え
GK 41 ヤン・オルショフスキー
DF 2 ファビオ・キアロディア
DF 26 ルーカス・ウルリッヒ
DF 29 ジョー・スカリー
MF 10 フロリアン・ノイハウス
MF 19 N. Ngoumou
FW 7 パトリック・ヘアマン
FW 31 トマーシュ・チュワンチャーラ
FW 49 福田師王
監督
ジェラルド・セオアネ
※22:30開始
<出場メンバー>
[ホッフェンハイム]
先発
GK 1 オリバー・バウマン
DF 5 オザン・カバク
DF 11 フロリアン・グリリッチュ
DF 35 T. Drexler
MF 3 パベル・カデジャーベク
MF 6 グリシャ・プレメル
MF 27 アンドレイ・クラマリッチ
MF 29 ロベルト・スコフ
MF 40 U. Tohumcu
FW 10 ボウト・ベグホルスト
控え
GK 37 ルカ・フィリップ
DF 19 D. Jurásek
DF 23 ジョン・ブルックス
DF 25 ケビン・アクポグマ
MF 16 アントン・シュタハ
MF 20 フィン・オレ・ベッカー
MF 31 B. Conté
FW 9 イーラス・ベブ
FW 21 マリウス・ビュルター
監督
ペッレグリーノ・マタラッツォ
[ボルシアMG]
先発
GK 33 モリッツ・ニコラス
DF 5 マービン・フリードリヒ
DF 30 ニコ・エルベディ
DF 39 マキシミリアン・ベーバー
MF 3 板倉滉
MF 8 ユリアン・バイグル
MF 18 シュテファン・ライナー
MF 20 ルカ・ネッツ
MF 27 ロッコ・ライツ
FW 14 アラサン・プレア
FW 25 ロビン・ハック
控え
GK 41 ヤン・オルショフスキー
DF 2 ファビオ・キアロディア
DF 26 ルーカス・ウルリッヒ
DF 29 ジョー・スカリー
MF 10 フロリアン・ノイハウス
MF 19 N. Ngoumou
FW 7 パトリック・ヘアマン
FW 31 トマーシュ・チュワンチャーラ
FW 49 福田師王
監督
ジェラルド・セオアネ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります