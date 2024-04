私立恵比寿中学が本日4月20日(土)、千葉県市川市文化会館大ホール公演を皮切りに全15公演の春ツアー「私立恵比寿中学 15th Anniversary Tour 2024 〜the other side of indigo hour〜」をスタートさせた。同ツアーは8thアルバム『indigo hour』を引っ提げて行われるもの。ライブは、アルバム『indigo hour』1曲目に収録されている梅田サイファーのKennyDoesが手掛けた自己紹介ラップ「Knock You Out!」からスタート。ステージ前方の透過スクリーンに歌詞が映し出されるとパフォーマンスと映像が融合した演出で、最高の幕開けを飾った。

■<私立恵比寿中学 15th Anniversary Tour 2024 〜the other side of indigo hour〜>

4月20日(土) 市川市文化会館 大ホール

open16:00 / START17:00

4月21日(日) 大宮ソニックシティ 大ホール

open16:00 / START17:00

4月29日(月祝) 仙台銀行ホール イズミティ21 大ホール

open16:00 / START17:00

5月12日(日) 福岡市民会館 大ホール

open16:00 / START17:00

5月25日(土) 新潟テルサ

open16:00 / START17:00

5月26日(日) カルッツかわさき(川崎市スポーツ・文化総合センター)

open16:00 / START17:00

6月01日(土) 札幌文化芸術劇場 hitaru

open16:00 / START17:00

6月08日(土) Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

open16:00 / START17:00

6月15日(土) 水戸市民会館 グロービスホール

open16:00 / START17:00

6月16日(日) NHKホール

open16:00 / START17:00

7月15日(月祝) 大正堂くろいそみるひぃホール 大ホール

open16:00 / START17:00

7月21日(日) TOKYO DOME CITY HALL

open16:00 / START17:00

7月27日(土) NHK大阪ホール

open16:00 / START17:00

7月28日(日) NHK大阪ホール

open15:00 / START16:00

※7月6日(土)公演につきましては後日発表します。

■ライブ/イベント情報

■<横浜銀蝿 斗璃美勇徒 笛洲帝罵琉 全員集合! Ginbae Tribute Festival!>

5月10日(金) 神奈川・KT Zepp Yokohama

open17:45 / start18:30



■<仲村悠菜生誕ソロライブ「純喫茶ミルクティー〜2杯目〜」>

5月29日(水) 神奈川・KT Zepp Yokohama

open18:00 / start19:00



■<小林歌穂生誕ソロライブ「ぽーランド9!!!!!!!!!」>

6月12日(水) 神奈川・KT Zepp Yokohama

open18:00 / start19:00



■<安本彩花生誕ソロライブ「お手製メニュー豊富に取り揃えてます。味わいの宝庫『#安安』>

6月17日(月) 大阪BIGCAT

open18:00 / start19:00

6月18日(火) 名古屋 ダイアモンドホール

open18:00 / start19:00

6月26日(水) KT Zepp Yokohama

open18:00 / start19:00

■映像作品『私立恵比寿中学 新春大学芸会2024』

2024年7月3日リリース

予約:https://shiritsuebisuchugaku.lnk.to/NewYearDaigakugeikai2024_BD

【初回生産限定盤A (2BD)】SEXL-297‐298 ¥12,000(税込)

・豪華40Pフォトブック

【通常盤(BD)】SEXL- 299 ¥6,500(税込)

・24P ブックレット

▼BD1

<私立恵比寿中学 新春大学芸会2024〜高く飛ぶ竜と僕らのその先〜>@ぴあアリーナMMライブ映像

01. Family Complex

02. ラブリースマイリーベイビー

03. イヤフォン・ライオット

04. えびぞりダイアモンド!!

05. 大漁恵比寿節

06. 梅

07. サドンデス

08. ザ・ティッシュ〜とまらない青春〜

09. 使ってポートフォリオ

10. ジブンアップデート

11. STAY POP

12. フォーエバー中坊

13. Hello Another World

14. BLUE DIZZINESS

15. 宇宙は砂時計

16. お願いジーザス

17. Anytime, Anywhere

18. ポップコーントーン

19. 紅の詩

20. 君のままで

21. MISSION SURVIVOR

22. 仮契約のシンデレラ

23. ジャンプ

encore

24. 元気しかない!

25. トーキョーズ・ウェイ!

26. YELL

▼BD2

・<私立恵比寿中学 新春大学芸会2024〜高く飛ぶ竜と僕らのその先〜>メイキング映像

・DAY2のみパフォーマンスしたライブ映像

01. サドンデス

02. ヘロー

03. 大人はわかってくれない

04. 頑張ってる途中

・<オケラディスコ2023>@東京国際フォーラム ホールAライブダイジェスト映像

01. ポンパラ ペコルナ パピヨッタ

02. 中人DANCE MUSIC

03. PLAYBACK

04. 星の数え方

05. まっすぐ

06. ハイタテキ!

07. なないろ

そしてライブ終盤、アンコール1曲目が終わると、星名美怜の「ここで皆さんにお知らせがあります!!!」の掛け声でステージ前方にスクリーンが登場した。会場が期待と緊張に膨らむ中、「2025年3月20日、さいたまスーパーアリーナ大学芸会開催決定!」の文字が映し出されると大きな歓声が沸き、感動で泣き出すファミリーの姿も。2015年以来約10年ぶりの過去最大規模となるさいたまスーパーアリーナでの単独公演に向けて、メンバーの真山りかは力強く気持ちを語った。「結成15年イヤーであるこの年に、みんなに発表できる事が、嬉しい気持ちと安堵の気持ちでいっぱいです。10人でもう一回さいたまスーパーアリーナ(SSA)に立ちたいという目標を立てた時に、すごく覚悟が必要で……言い出すことで色々なことが変わってしまうんじゃないかとか、当時デビュー史上最速でSSAに立たせていただいた時より、目標を掲げてから、どうやってその目標を実現していくのか、何にも考えないで立たせてもらったあの時よりずっと難しくて、環境も変化して感情がぐちゃぐちゃになる時もありました。今の自分たちがどこまでできるか、正直本当にチャレンジです。だから、今まで以上にみんなの応援が必要になります! この1年間を私たちに委ねてくれませんか?さいたまスーパーアリーナに連れて行きます!一緒に行きましょう!」──真山りか喜びを表しながらもファミリーに問いかけると会場は盛大な歓声と拍手でこれに応えた。今年結成15周年を迎える私立恵比寿中学。さらなる飛躍を期待する彼女たちのコメントを以下にお届けしたい。◆ ◆ ◆▼真山りか「SSAに再び立つ。この10人で叶えたい目標を明確に立てて活動した数年だったのでまずは辿り着ける事に安心と喜びの気持ちでいっぱいです!来年が待ち遠しくなるような春を過ごせたらいいなと思うので今を全力でがんばります!そして結成15周年を走り切った先、さいたまスーパーアリーナにえびちゅうファミリーを連れて行きます!」▼安本彩花「SSAに見合う私であれるよう心を込めてパフォーマンスします」▼星名美怜「初めてえびちゅうで公言した目標を、10人で達成することができ、また、その機会を与えていただき嬉しかったです。間違いなく最高の舞台にするので、ついてきてください!」▼小林歌穂「さいたまスーパーアリーナに立つという目標が目の前に!!2025年3月20日に向けて今のえびちゅうをもっともっと盛り上げて、もっともっとえびちゅうの輪が広がるようにがんばります!!」▼中山莉子「10人でSSAに立つのが目標だったので素直に凄く嬉しいです!ここからがまた勝負だと思っているので、1人でも多くのえびちゅうファミリーとSSAで会えるよう頑張ります。ついて来てください!」▼桜木心菜「発表を聞いた時は純粋に叫びたい気持ちでした。SSAに立ちたいとえびちゅうの目標として掲げていたので、本当に嬉しいし、今から緊張しています。今の自分の実力をもっとあげないといけないしライブに全身全霊をかけてこれから頑張っていきます!」▼小久保柚乃「最初きいたときは純粋にうれしい!!!!どんなところなんだろう!!!という気持ちでした!加入してからどんどん大きなステージでライブをさせていただいていてまたレベルアップしてさいたまスーパーアリーナという大きなステージにたてることがすごくうれしいです。まだまだ満員の会場にするためにできることはたくさんあると思うので3月20日に向けてがんばります!あと誕生日だから嬉しいです」▼風見和香「聞いた時はまさかこんなに早く立てるとは思ってなかったのですごくびっくりしました!お姉さんメンバーが立った場所に立てるのがうれしかったです。でも、それと同時にSSAに相応しいパフォーマンスができるようにもっと頑張らなきゃなと思いました!笑顔で3月20日みなさんに会いたいです!!」▼桜井えま「まずはここまで応援してきてくれたファミリーの皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです。有難うございます!SSAに立てると聞いた時は凄く嬉しかったです!でもそれと同時に不安な気持ちの方が大きかったです…。10人体制初めてのライブから掲げてきた目標なので、沢山の人に来て頂きたいですし、えびちゅうやっぱりいつの時代も最高だなと思って貰えるように自分自身ももっと成長出来るように、SSAにふさわしい人になれるように頑張っていきたいと思います!これからも応援していただけると嬉しいです!」▼仲村悠菜「SSAに立てると知った時は純粋に嬉しかったです!エマユナが入った最初のライブで決めた大事な目標だったので、この10人で達成できて本当に良かったです!SSA公演が決まったからこそ今以上にファミリーの皆さんにえびちゅうを好きになってもらえるように、今はまだえびちゅうを知らない人にも好きになってもらえるように頑張ります!!」◆ ◆ ◆撮影◎SHUN ITABA