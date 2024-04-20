»³ºêµ®´ÆÆÄ¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ÏÌµÂÌ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡ºÊ¡¦º´Æ£»ÌËã»Ò´ÆÆÄºî¡Ø±¢ÍÛ»Õ 0¡Ù¤Î¸ø³«¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç½ËÊ¡
±Ç²è´ÆÆÄ¤Îº´Æ£»ÌËã»Ò¤µ¤ó¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿±Ç²è¡Ø±¢ÍÛ»Õ 0¡Ù¤Î¸ø³«µÇ°ÉñÂæ°§»¢¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢º´Æ£´ÆÆÄ¤ÎÉ×¡¦»³ºêµ®´ÆÆÄ¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¡£±Ç²è¤Î¸ø³«¤ò½ËÊ¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è¤Ï¡¢Ê¿°Â»þÂå¤Ë¼Âºß¤·¤¿ºÇ¶¯¤Î¼ö½Ñ»Õ¡¦°ÂÇÜÀ²ÌÀ¤ÎÈë¤á¤é¤ì¤¿³ØÀ¸»þÂå¤ò¡¢ºÇ¹âÊö¤ÎVFX¤äÀ¤³¦°ä»º¤Ç¤Î»£±Æ¤ò¶î»È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¼ç±é¡¦»³粼¸¿Í¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤Î°§»¢Ãæ¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤¬¡£ÆÍÁ³¡¢»³粼¤µ¤ó¤¬¡Öº£Æü¤Ï±Ç²è¤Î¸ø³«¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤¬¤â¤¦¤Ò¤È¤êÍè¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¤¹¤ë¤È¡¢º´Æ£´ÆÆÄ¤ÎÉ×¤Ç¡¢3·î¤ËÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡¦»ë³Ð¸ú²Ì¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ø¥´¥¸¥éŽ°1.0¡Ù¤Î»³ºêµ®´ÆÆÄ¤¬¤¤¤¤Ê¤êÅÐ¾ì¡£º´Æ£´ÆÆÄ¤Ø²ÖÂ«¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É×¤«¤é¤Î¿è¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ëº´Æ£´ÆÆÄ¤Ï¡Ö±£¤ì¤Æ¤¿¤Î¡©¤Ê¤ó¤«¡Ê»³ºê´ÆÆÄ¤¬¡ËÄ«¤º¤Ã¤È¿²¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤â¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥È¡¼¥¯¤Ï»³ºê´ÆÆÄ¤¬¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÁ°¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¡£Åö»þ¤Ï¡¢º´Æ£´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤ÎVFX¤ÎÀ½ºî¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»³ºê´ÆÆÄ¡£º´Æ£´ÆÆÄ¤«¤é¸·¤·¤¤¥À¥á¤À¤·¤ò¼õ¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ¤òºî¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ´ÆÆÄ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ë¼ï¡Êº´Æ£´ÆÆÄ¤¬¡Ë¸¶ÅÀ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢º´Æ£´ÆÆÄ¤¬¼ê¤¬¤±¤¿º£²ó¤Î¡Ø±¢ÍÛ»Õ 0¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê»Ï¤á¤¿»³ºê´ÆÆÄ¡£¡Ö¤¦¤Á¤Ç¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ÎºîÉÊ¤òµá¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢°ìÀÚ¥Î¡¼¥¿¥Ã¥Á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢µÓËÜ¤âÆÉ¤ó¤Ç¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ÆâÍÆ¤â¸«¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¡Êº´Æ£´ÆÆÄ¤Ï¡Ëºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£Èà½÷¤¬¤º¤Ã¤È¡Ø±¢ÍÛ»Õ¡Ùºî¤ê¤¿¤¯¤Æ¶ìÏ«¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Ð¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤È¤½¤Î»×¤¤¤¬À®½¢¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ëº£¤Þ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ÏÌµÂÌ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºîÉÊ¤òÀä»¿¤·¡¢ºÊ¤ò¤Í¤®¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£