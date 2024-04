でんぱ組.incは、本日(4月20日)行われたライブで、2025年初めのラストライブをもってでんぱ組.incとしての活動を終了することを発表。クランクイン!宛にリーダー相沢梨紗からコメントが届いた。2007年にオープンしたライブ&バー「秋葉原ディアステージ」から始動したでんぱ組.inc。“萌キュンソングを世界にお届け”のキャッチフレーズの通り、16年の活動期間の中で、「サクラあっぱれーしょん」「Future Diver」「でんぱーりーナイト」「W.W.D」「でんでんぱっしょん」「ちゅるりちゅるりら」「バリ3共和国」「ファンファーレは僕らのために」など数多くのヒット曲生み、秋葉原から世界へ発信し続けてきた。

現メンバーは、古川未鈴(みりんちゃん)、相沢梨紗(りさちー)、藤咲彩音(ピンキー!)、鹿目凛(ぺろりん)、天沢璃人(りと)、小鳩りあ(りあぴ)、高咲陽菜(ひなちゃん)の7人。活動終了は、本日(4月20日)恵比寿リキッドルームで行われたでんぱ組.incのツアー『We need the DEMPA TOUR 2024』で発表。アンコールでファンの前に戻ったメンバーは「大切なお知らせがあります」と、16年の歴史に幕を閉じることを発表。メンバー、クルーとの話し合いを重ねたこと、「エンディング」という言葉をみんなで悩んで決めたことなどを語った。オフィシャルHPには、“でんぱ組.incから皆様へ大切なお知らせ”と各メンバーからのメッセージが掲載。今後は全国ツアーを計画していることや、ラストライブまでの期間もでんぱ組.incにしかできないステージを、ファンの人たちと一緒に創っていきたい、と綴られている。明日4月21日には『We need the DEMPA TOUR 2024』大阪公演がBIG CATで、5月18日には名古屋公演がNAGOYA JAMMIN’にて開催される。■ 相沢梨紗 コメント奇跡みたいな私とみんなの「でんぱ組.inc」としての物語がエンディングを迎えることをお知らせしました。メンバーと出会い、でんぱ組.incの未来を信じてくれる人々が集い、ファンのみんなが一緒に悩みながら走ってくれて今の我々があります。ヲタクを拗らせて秋葉原に辿り着いてから16年以上、秋葉原のメイドさんからアイドルになり、世界中の応援してくださる方のおかげで、沢山の美しい景色とかけがえのない時間を知ることができました。でんぱ組.incになれて、少しは人間らしくこの世界の楽しみ方を知れた気がします。アイドルの最終回には色々な形があると思いますが、でんぱ組.incは「エンディング」という形をとります。これまでの歴史や記憶を永遠にみんなと楽しみたいという思いなどを込めて、みんなで考えました。激しい寂しさと不安は拭いきれないし、その何倍もの愛おしさが溢れています。私はでんぱ組.incが最高のエンディングを紡ぐ為に、全力を尽くします。アイドルの私を沢山の方の記憶に刻んでほしいなと思うので、現場に来れそうな方は会いに来ていただけたら嬉しいです。好きなものを好きでいる事の大切さを沢山知り、「偏愛りさ〜ち」という番組にも繋がっていると思います!これからも、愛をもって楽しいことを発信していきますので、「偏愛りさ〜ち」の応援もどうぞよろしくお願いします!相沢梨紗