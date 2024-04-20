結成16年以上のコンビが漫才で頂点を競う「THE SECOND」の「ノックアウトステージ16→8」が20日、開催され、4組が8組による最終決戦「グランプリファイナル」（5月18日）へ駒を進めた。昨年の準優勝「マシンガンズ」は「ガクテンソク」に敗れ、リベンジを果たせなかった。

トーナメント方式で、各対戦を100人の審査員が持ち点3点で採点。21日にも残りの4組が決定する。

▽20日の対戦結果は以下の通り

＜Aブロック＞

先攻:ダブルアート（負け）＝244点(1点:3人、2点:50人、3点:47人)

後攻:タモンズ（勝ち）＝ 283点(1点:1人、2点:15人、3点:84人)

＜Bブロック＞

先攻:ハンジロウ（勝ち）＝279点(1点:1人、2点:19人、3点:80人)

後攻:リニア（負け）＝272点(1点:0人、2点:28人、3点:72人)

＜Fブロック＞

先攻:囲碁将棋（負け）＝275点(1点:0人、2点:25人、3点:75人)

後攻:タイムマシーン3号（勝ち）＝280点(1点:1人、2点:18人、3点:81人)

＜Gブロック＞

先攻:マシンガンズ（負け）＝267点(1点:1人、2点:31人、3点:68人)

後攻:ガクテンソク（勝ち）＝293点(1点:1人、2点:5人、3点:94人)