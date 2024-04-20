『with MUSIC』（日本テレビ系）4月27日放送回の、出演アーティストと歌唱楽曲が発表。あわせて、本日21時にYouTubeにて予告動画も公開される。

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UVERworldは、「VICTOSPIN」とドラマ『ACMA:GAME アクマゲーム』（日本テレビ系）主題歌として書き下ろした新曲「MEMORIES of the End」の2曲をスペシャルライブ。さらに、有働由美子と松下洸平が彼らの魅力をトークで掘り下げる。

tuki.は、今回番組のために収録した「晩餐歌」を披露。また、有働と松下が、高校に入学したばかりのtuki.にインタビューする。

グループ初の選抜制が採用された日向坂46は、4期生の正源司陽子がセンターを務める「君はハニーデュー」をパフォーマンスする。imaseは、「NIGHT DANCER」とTV初披露の「Shine Out」のスペシャルメドレーに。TWSは、デビュー曲「plot twist」を披露する。

（文＝リアルサウンド編集部）