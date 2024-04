某K-POP系大人気オーディション番組に出演し、最終デビューメンバーには選ばれなかったものの、その歌唱力が評価されたhideaki sasaoka。自身初の対バンイベント<one more>を渋谷Spotify O-nestで開催した。ここ数年、ワンマンライブを中心に活動をしてきたhideaki sasaoka。今回、自分に必要な「one more」を探すということをテーマに初の対バンイベントを開催。ライブのレポートをお届けする。

セットリスト



<hideaki sasaoka one more>2024年4月19日(金)01.理由02.U.F.O03,これから04.purple05.tell me why06.羽化07.擬態08.標本09.大袈裟じゃなくて10.draw11.I LOVE YOU TOO12.これから