ONE N’ ONLYが、和HIP HOPチューン「Turn it up」のダンスパフォーマンスビデオを公開した。赤と黒の和洋折衷な衣装と挑発的なアクション、目まぐるしく変化するフォーメーションダンス、そして低音ラップで展開するスリリングな物語。ONE N’ ONLY のハイレベルなパフォーマンススキルと表現力を見せる映像に仕上がっている。「Turn it up」は、その妖艶な空気感で、既にライブでも人気曲となっており、今回、ダンスパフォーマンスビデオのリリースに至った。琴の音を思わせる不穏なイントロから、あぐらを組んでニヤリと微笑むEIKUにカメラが寄ると、次々に色を変えるライトに照らされたフロアでは6人が躍動。研ぎ澄まされた動きと画面越しに訴えかけるような鋭い視線で“己の行動で不安を消し去る”という楽曲のメッセージを体現していく。和とHIP HOPが絶妙に融合したトラックの上、ラップを中心とした抑揚の少ない音運びからも力強い意志が感じられ、中でもサビでうねるシンセ音と絡み合うKENSHINの低音ラップは圧巻。曲始まりのEIKUから曲終わりのHAYATOまで、曲中ところどころで繰り出される印を切るかのような手のポーズも、神秘的な空気感を醸し出して魅惑的だ。

「DOMINO」4月10日(水)配信リリース

■2024年4月27日(土)【神奈川】パシフィコ横浜

開場17:00/開演18:00

歌詞を借りるなら“ネガティブを消し、光を招く”本作で自身の鮮やかなポテンシャルを証明し、1週間後の4月27日にはパシフィコ横浜 国立大ホールでグループ史上最大キャパシティとなる単独ライブを行うONE N’ ONLY。この公演を含め47都道県の全公演が即日ソールドアウトしている。