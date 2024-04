「Japan Kids Fashion Week(JKFW)」特別ステージ開催！KCON JAPAN 2024

2024年5月12日(日)、幕張メッセ・ZOZOマリンスタジアムで開催される「KCON JAPAN 2024」

日本が誇るキッズファッションイベント「Japan Kids Fashion Week(JKFW)」の特別ステージが開催されます。

KCON JAPAN 2024「Japan Kids Fashion Week(JKFW)」特別ステージ

イベント名:「KCON JAPAN 2024」

開催期間 :2024年5月10日(金)〜12日(日)

開催場所 :幕張メッセ・ZOZOマリンスタジアム

主催 :CJ ENM

「KCON JAPAN 2024」JKFWステージ日程:2024年5月12日(日)10:30〜11:00(予定)

2012年に米国を皮切りに世界中の様々な地域で開催されてきたKCONは、これまでK-POPアーティストたちのグローバル進出を牽引し、KカルチャーとKライフスタイルを体験できるフェスティバルとして過去12年間、合計13の地域で開催。

K-POPファンが繋がり、集まる場所を提供してきたKCONのオフライン累積観客数は約169万人に達します。

昨年のKCON JAPAN 2023は、KCON史上最多の12.3万人を動員した巨大イベントとなりました。

2024年も更にその規模を拡大し、期待が高まっています。

Japan Kids Fashion Weekは世界で活躍を目指す子供たちを応援する日本最大級のキッズファッションイベントです。

2021年10月の初開催以来、2024年で4回目を迎えるこのイベントは、2024年8月10日(土)・8月11日(日)の2日間、海外との玄関口となる中部国際空港「セントレア」に直結するに愛知県国際展示場(Aichi Sky Expo)の10000平方メートルの巨大会場で開催を予定。

毎年スケールアップしている異次元空間が舞台のこのファッションショーは、世界中からの注目を集め、フランス、カナダ、香港、中国、韓国など海外パートナーと提携。

既に海外から100名以上のエントリーがあり、国内外合わせて200名規模となる大規模グローバルキッズファッションショーを開催します。

2024年の「Japan Kids Fashion Week 2024」(JKFW2024)の壮大なコンセプト「THE UNIVERSE」のもと、まさに次元を超えた奇跡のステージを展開し、一生の記憶に残る体験を提供するこのイベントは、参加者にとって忘れられないランウェイの瞬間を創出します。

《現在、JKFW2024エントリー募集中》

エントリーはオフィシャルHPから

https://jkfw2024.com/

JKFW2024 THE UNIVERSE

■JKFW開催概要

イベント名:Japan Kids Fashion Week 2024

開催期間 :2024年8月10日(土)〜2024年8月11日(日)

開催場所 :愛知県国際展示場(Aichi Sky Expo)

主催 :一般社団法人日本キッズ協会

企画/制作:Japan Kids Fashion Week運営委員会

