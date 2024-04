【ブルアカらいぶ!いとおかし☆春の京都旅行SP】4月20日17時~ 配信

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」の最新情報を告知する番組「ブルアカらいぶ!いとおかし☆春の京都旅行SP」を4月20日17時より配信した。

「ブルアカらいぶ!」は新たに実装される生徒の情報やゲーム内外のイベント情報、グッズ情報などを発信する配信番組。今回は京都府でのオフラインイベントにあわせて、オンラインでの配信も行なわれ、ゲーム内の新情報が多数公開された。

新生徒として「カズサ(バンド)」、「アイリ(バンド)」、「ヨシミ(バンド)」の実装や近日開催のイベント情報、グッズやコラボ情報も多数公開。配信にて告知された記事をまとめて紹介する。

【ブルアカらいぶ!いとおかし☆春の京都旅行SP】

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.