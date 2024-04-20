ÌÐÌÚ·ò°ìÏº¡Ö¼«Ê¬¤ÈÂ¾¿Í¤ò¡ÈÈæ³Ó¡É¤¹¤ë¤Î¤Ï·òÁ´¤Ê¤³¤È¡×Çº¤ß¤òÊú¤¨¤ëÁêÃÌ¼Ô¤ËÇ¾²Ê³Ø»ëÅÀ¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
Ç¾²Ê³Ø¼Ô¤ÎÌÐÌÚ·ò°ìÏº¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¡¢ÆüËÜ¤äÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥²¥¹¥È¤Î¡ÈÄ©Àï¡É¤ËÇ÷¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖDream HEART¡×¡ÊËè½µÅÚÍË 22:00¡Á22:30¡Ë¡£
TOKYO FM¤ÈJFN·ÏÎó38¶É¤Î²»À¼ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖAuDee¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¡¼¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ÅöÈÖÁÈ¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕÈÖÁÈ¡ÖÌÐÌÚ·ò°ìÏº¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÇ¾¶µ¼¼¡×¤òÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î³§ÍÍ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¤ªÇº¤ß¤ËÌÐÌÚ¤¬Ç¾²Ê³ØÅª»ëÅÀ¤«¤é²óÅú¤·¤Æ¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¹Í¤¨Êý¡×¤òÅÁ¼ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
4·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡ÖÂ¾¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¾Ç¤ëµ¤»ý¤Á¤ÎÂÐ½èË¡¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¡ä
»ä¤Ïº£¡¢Âç³Ø±¡¤ÇÊÙ¶¯¤¹¤ëÆü¡¹¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤ËÃÙ¤ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¡¢¾Ç¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾Ç¤ëµ¤»ý¤Á¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¾²Ê³Ø¤Ç²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ãÌÐÌÚ¤Î²óÅú¡ä
Ç¾²Ê³ØÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¡ÖÈæ³Ó¤¹¤ë¡×¤Î¤Ï·òÁ´¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤Ïº£Âç³Ø±¡¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ªÍ§Ã£¤Ï¤ªÍ§Ã£¤ÇÊÌ¤Î¿ÍÀ¸¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÊâ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èæ³Ó¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡ÖÍ§Ã£¤È°ã¤¦¤Ê¡×¤È¤Ï´¶¤¸¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¡Ö¸å¤ì¤ò¼è¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤Ï¡ÊÂç³Ø»þÂå¤Ë¡ËÊªÍý¤Î³ØÉô¤È¡¢¤½¤Î¤¢¤ÈË¡Î§¤Î³ØÉô¤Ç2Ç¯´ÖÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢Âç³Ø±¡¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç³Ø±¡¤ò½Ð¤ÆÇî»Î¹æ¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤ÎÍ§Ã£¤Ï¡¢ÅöÁ³¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¤È¤¤Ë¡Ö°ã¤¦¤Ê¡×¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸å¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦Ç¾¤Î²ò¼á¤ä¡¢¤¢¤ë»ö¼Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤É¤¦²ò¼á¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢Á°Æ¬ÍÕ¤ÎÆ¯¤¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ë¡Ö¥á¥¿Ç§ÃÎ¡×¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âºÇ¶á¸¦µæ¾åÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖReappraisal¡ÊºÆ²ò¼á¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤Ïº£¡¢¸å¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦²ò¼á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î²ò¼á¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢¡Ö»ä¤Ï»ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ªÍ§Ã£¤Ï»Å»ö¤È¤¤¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¸¦µæ¤È¤¤¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÜÉ¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¤½¤ì¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¾¤Î¿Í¤È¶¨ÎÏ¤äµÄÏÀ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊ¸¸¥¤ä¥Ç¡¼¥¿¤ò½¸¤á¤Æ²òÀÏ¤·¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼Â¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Ç»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤È¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤ÈÂ¾¿Í¤Î°ã¤¦¤È¤³¤í¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¶¦ÄÌÅÀ¤â¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¾Ç¤ê¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢Á°Æ¬ÍÕ¤Î²ò¼á¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ëÎã¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥Ã¥×¤Î¿å¤¬¡ÖÈ¾Ê¬¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊÌ¤Î¸«Êý¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤Þ¤ÀÈ¾Ê¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿³ÑÅª¤Ë¼«Ê¬¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤È°ã¤¦¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ªÍ§Ã£¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÖÎÙ¤Î¼ÇÀ¸¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë¡×¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤ËÍ§Ã£¤Ï»Å»ö¤¬ÂçÊÑ¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢Í§Ã£¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¡Ö»ä¤âÂç³Ø±¡¤ËÌá¤Ã¤Æ¸¦µæ¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾¿Í¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë¸«¤ë·±Îý¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤Î·Ð¸³¤«¤é¤â¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤É¤³¤«¤Î2Ç¯¡¢3Ç¯¡¢4Ç¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤È¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤Ê¤ó¤Î°ÕÌ£¤â¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤É¤¤Ë¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤è¤Û¤ÉÂç»ö¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤â¤¼¤ÒÁ°Æ¬ÍÕ¤ÎºÆ²ò¼á¡¢¤³¤ÎÆ¯¤¤Ç¼«Ê¬¤Îº£¤Î¾õ¶·¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë²ò¼á¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¸å¤ì¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢°ã¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤À¤±¤É¶¦ÄÌÅÀ¤â¤º¤¤¤Ö¤ó¤¢¤ë¤ÈÂª¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¡¢Íî¤ÁÃå¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
²»À¼ÈÇ¡ÖÌÐÌÚ·ò°ìÏº¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÇ¾¶µ¼¼¡× https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11454
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ¾ðÊó¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§ÌÐÌÚ·ò°ìÏº¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÇ¾¶µ¼¼
ÇÛ¿®Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍË 22:30ÇÛ¿®¡ÊÍ½Äê¡Ë
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ÌÐÌÚ·ò°ìÏº
TOKYO FM¤ÈJFN·ÏÎó38¶É¤Î²»À¼ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖAuDee¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¡¼¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ÅöÈÖÁÈ¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕÈÖÁÈ¡ÖÌÐÌÚ·ò°ìÏº¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÇ¾¶µ¼¼¡×¤òÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î³§ÍÍ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¤ªÇº¤ß¤ËÌÐÌÚ¤¬Ç¾²Ê³ØÅª»ëÅÀ¤«¤é²óÅú¤·¤Æ¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¹Í¤¨Êý¡×¤òÅÁ¼ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
4·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡ÖÂ¾¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¾Ç¤ëµ¤»ý¤Á¤ÎÂÐ½èË¡¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ÎÌÐÌÚ·ò°ìÏº
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¡ä
»ä¤Ïº£¡¢Âç³Ø±¡¤ÇÊÙ¶¯¤¹¤ëÆü¡¹¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤ËÃÙ¤ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¡¢¾Ç¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾Ç¤ëµ¤»ý¤Á¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¾²Ê³Ø¤Ç²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ãÌÐÌÚ¤Î²óÅú¡ä
Ç¾²Ê³ØÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¡ÖÈæ³Ó¤¹¤ë¡×¤Î¤Ï·òÁ´¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤Ïº£Âç³Ø±¡¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ªÍ§Ã£¤Ï¤ªÍ§Ã£¤ÇÊÌ¤Î¿ÍÀ¸¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÊâ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èæ³Ó¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡ÖÍ§Ã£¤È°ã¤¦¤Ê¡×¤È¤Ï´¶¤¸¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¡Ö¸å¤ì¤ò¼è¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤Ï¡ÊÂç³Ø»þÂå¤Ë¡ËÊªÍý¤Î³ØÉô¤È¡¢¤½¤Î¤¢¤ÈË¡Î§¤Î³ØÉô¤Ç2Ç¯´ÖÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢Âç³Ø±¡¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç³Ø±¡¤ò½Ð¤ÆÇî»Î¹æ¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤ÎÍ§Ã£¤Ï¡¢ÅöÁ³¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¤È¤¤Ë¡Ö°ã¤¦¤Ê¡×¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸å¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦Ç¾¤Î²ò¼á¤ä¡¢¤¢¤ë»ö¼Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤É¤¦²ò¼á¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢Á°Æ¬ÍÕ¤ÎÆ¯¤¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ë¡Ö¥á¥¿Ç§ÃÎ¡×¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âºÇ¶á¸¦µæ¾åÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖReappraisal¡ÊºÆ²ò¼á¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤Ïº£¡¢¸å¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦²ò¼á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î²ò¼á¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢¡Ö»ä¤Ï»ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ªÍ§Ã£¤Ï»Å»ö¤È¤¤¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¸¦µæ¤È¤¤¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÜÉ¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¤½¤ì¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¾¤Î¿Í¤È¶¨ÎÏ¤äµÄÏÀ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊ¸¸¥¤ä¥Ç¡¼¥¿¤ò½¸¤á¤Æ²òÀÏ¤·¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼Â¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Ç»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤È¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤ÈÂ¾¿Í¤Î°ã¤¦¤È¤³¤í¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¶¦ÄÌÅÀ¤â¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¾Ç¤ê¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢Á°Æ¬ÍÕ¤Î²ò¼á¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ëÎã¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥Ã¥×¤Î¿å¤¬¡ÖÈ¾Ê¬¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊÌ¤Î¸«Êý¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤Þ¤ÀÈ¾Ê¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿³ÑÅª¤Ë¼«Ê¬¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤È°ã¤¦¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ªÍ§Ã£¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÖÎÙ¤Î¼ÇÀ¸¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë¡×¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤ËÍ§Ã£¤Ï»Å»ö¤¬ÂçÊÑ¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢Í§Ã£¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¡Ö»ä¤âÂç³Ø±¡¤ËÌá¤Ã¤Æ¸¦µæ¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾¿Í¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë¸«¤ë·±Îý¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤Î·Ð¸³¤«¤é¤â¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤É¤³¤«¤Î2Ç¯¡¢3Ç¯¡¢4Ç¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤È¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤Ê¤ó¤Î°ÕÌ£¤â¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤É¤¤Ë¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤è¤Û¤ÉÂç»ö¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤â¤¼¤ÒÁ°Æ¬ÍÕ¤ÎºÆ²ò¼á¡¢¤³¤ÎÆ¯¤¤Ç¼«Ê¬¤Îº£¤Î¾õ¶·¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë²ò¼á¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¸å¤ì¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢°ã¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤À¤±¤É¶¦ÄÌÅÀ¤â¤º¤¤¤Ö¤ó¤¢¤ë¤ÈÂª¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¡¢Íî¤ÁÃå¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
²»À¼ÈÇ¡ÖÌÐÌÚ·ò°ìÏº¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÇ¾¶µ¼¼¡× https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11454
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ¾ðÊó¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§ÌÐÌÚ·ò°ìÏº¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÇ¾¶µ¼¼
ÇÛ¿®Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍË 22:30ÇÛ¿®¡ÊÍ½Äê¡Ë
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ÌÐÌÚ·ò°ìÏº
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://audee.jp/program/show/11745