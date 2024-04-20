ÌÐÌÚ·ò°ìÏº¡ÖSMAP¤¬¤¤¤¿»þÂå¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à¤Î¡È¾®ÀâSMAP¡É¤òÆÉ¤ß½ª¤¨¤¿°õ¾Ý¤ò¸ì¤ë
Ç¾²Ê³Ø¼Ô¤ÎÌÐÌÚ·ò°ìÏº¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¡¢ÆüËÜ¤äÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥²¥¹¥È¤Î¡ÈÄ©Àï¡É¤ËÇ÷¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖDream HEART¡×¡ÊËè½µÅÚÍË 22:00¡Á22:30¡Ë¡£ 4·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢4·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºî²È¤Ø¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢¸µÊüÁ÷ºî²È¤ÎÎëÌÚ¤ª¤µ¤à¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬¾å°´¤·¤¿¡È¾®ÀâSMAP¡É¡Ö¤â¤¦ÌÀÆü¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1972Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¤ÎÎëÌÚ¤µ¤ó¡£19ºÐ¤ÇÊüÁ÷ºî²È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤½¤ì¤«¤é32Ç¯´Ö¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯3·îËö¤ò¤â¤Ã¤ÆÊüÁ÷ºî²È¡¦µÓËÜ²È¤ò°úÂà¡£¸½ºß¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î±þ±ç¤ò»Ï¤á¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¡¢¹Ö±é¤Ê¤É¤â¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë´©¹Ô¤·¤¿Ãø½ñ¡Ö¤â¤¦ÌÀÆü¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ï¡¢È¯Çä2Æü¤ÇÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô15ËüÉô¤òÆÍÇË¡£¤Þ¤¿TOKYO FM¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢THE RAMPAGE from EXILE TRIBE¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¿Ø¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖJUMP UP MELODIES¡×¡ÊËè½µ¶âÍË13:00¡Á14:55¡Ë¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤â¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÐÌÚ¡§ËÍ¤Î¤³¤Î¾®Àâ¡Ö¤â¤¦ÌÀÆü¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÎÆÉ¸å´¶¤Ï¡¢¡Ö¹¬Ê¡¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤Î»þÂå¤Ï¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ïµ©Í¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Î»þÂå¤Ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¤È¤«¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖSMAP¤¬¤¤¤¿»þÂå¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¡£¤³¤ÎËÜ¡Ö¤â¤¦ÌÀÆü¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤òÆÉ¤ó¤À¤é¡¢¤½¤¦»×¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÎëÌÚ¡§¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¡¢Èà¤é5¿Í¤¬Á°¤ò¿Ê¤ó¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÌÐÌÚ¡§¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÀè¤â¡£
ÎëÌÚ¡§¤Ï¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤é5¿Í¤Ï¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¿¹¤¯¤ó¤â¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ß¤ó¤Ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÊâ¤¤¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ËÍ¤ÏÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Áð磲¹ä¤¯¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Î¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡¦ºÇÍ¥½¨¼ç±éÃËÍ¥¾Þ³Í¤ë¤³¤È¤Ï´ñÀ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
ÌÐÌÚ¡§±Ç²è¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥¹¥ï¥ó¡Ù¡Ê2020Ç¯¸ø³«¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡£
Ê¸éº½Õ½©¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚ¤ª¤µ¤à¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ö¤â¤¦ÌÀÆü¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¹ÎÄêÅª¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ëËÜÅö¤Ëµ©Í¤Ê¾®Àâ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
4·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤â°ú¤Â³¤ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à¤µ¤ó¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¡¢Ãø½ñ¡Ö¤â¤¦ÌÀÆü¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ë¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÈSMAP²ò»¶¡É¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
4·î13Æü¡ÊÅÚ¡ËÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7160
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Dream HEART
ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¡§TOKYO FM¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëJFNÁ´¹ñ38¶É¥Í¥Ã¥È
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍË22:00¡Á22:30
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ÌÐÌÚ·ò°ìÏº
13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬¾å°´¤·¤¿¡È¾®ÀâSMAP¡É¡Ö¤â¤¦ÌÀÆü¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êº¸¤«¤é¡ËÎëÌÚ¤ª¤µ¤à¤µ¤ó¡¢ÌÐÌÚ·ò°ìÏº
1972Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¤ÎÎëÌÚ¤µ¤ó¡£19ºÐ¤ÇÊüÁ÷ºî²È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤½¤ì¤«¤é32Ç¯´Ö¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯3·îËö¤ò¤â¤Ã¤ÆÊüÁ÷ºî²È¡¦µÓËÜ²È¤ò°úÂà¡£¸½ºß¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î±þ±ç¤ò»Ï¤á¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¡¢¹Ö±é¤Ê¤É¤â¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë´©¹Ô¤·¤¿Ãø½ñ¡Ö¤â¤¦ÌÀÆü¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ï¡¢È¯Çä2Æü¤ÇÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô15ËüÉô¤òÆÍÇË¡£¤Þ¤¿TOKYO FM¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢THE RAMPAGE from EXILE TRIBE¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¿Ø¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖJUMP UP MELODIES¡×¡ÊËè½µ¶âÍË13:00¡Á14:55¡Ë¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤â¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÐÌÚ¡§ËÍ¤Î¤³¤Î¾®Àâ¡Ö¤â¤¦ÌÀÆü¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÎÆÉ¸å´¶¤Ï¡¢¡Ö¹¬Ê¡¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤Î»þÂå¤Ï¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ïµ©Í¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Î»þÂå¤Ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¤È¤«¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖSMAP¤¬¤¤¤¿»þÂå¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¡£¤³¤ÎËÜ¡Ö¤â¤¦ÌÀÆü¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤òÆÉ¤ó¤À¤é¡¢¤½¤¦»×¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÎëÌÚ¡§¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¡¢Èà¤é5¿Í¤¬Á°¤ò¿Ê¤ó¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÌÐÌÚ¡§¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÀè¤â¡£
ÎëÌÚ¡§¤Ï¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤é5¿Í¤Ï¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¿¹¤¯¤ó¤â¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ß¤ó¤Ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÊâ¤¤¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ËÍ¤ÏÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Áð磲¹ä¤¯¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Î¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡¦ºÇÍ¥½¨¼ç±éÃËÍ¥¾Þ³Í¤ë¤³¤È¤Ï´ñÀ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
ÌÐÌÚ¡§±Ç²è¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥¹¥ï¥ó¡Ù¡Ê2020Ç¯¸ø³«¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡£
Ê¸éº½Õ½©¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚ¤ª¤µ¤à¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ö¤â¤¦ÌÀÆü¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¹ÎÄêÅª¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ëËÜÅö¤Ëµ©Í¤Ê¾®Àâ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
4·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤â°ú¤Â³¤ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à¤µ¤ó¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¡¢Ãø½ñ¡Ö¤â¤¦ÌÀÆü¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ë¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÈSMAP²ò»¶¡É¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
4·î13Æü¡ÊÅÚ¡ËÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7160
Ä°¼è´ü¸Â¡¡2024Ç¯4·î21Æü¡ÊÆü¡Ë AM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Dream HEART
ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¡§TOKYO FM¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëJFNÁ´¹ñ38¶É¥Í¥Ã¥È
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍË22:00¡Á22:30
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ÌÐÌÚ·ò°ìÏº
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§http://www.tfm.co.jp/dreamheart/