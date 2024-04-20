¡ÚÂîµåWÇÕ¡Û15ºÐ¡¦Ä¥ËÜÈþÏÂ¤ÏÀ¤³¦2°Ì¤«¤é2¥²¡¼¥àÃ¥¤¦¤â¥Ù¥¹¥È4¤Ç½ªÀï¡¡Ãæ¹ñ¥Ù¥ó¥Á¤â¡íÇ®¡É¤Î¤³¤â¤Ã¤¿À¼±ç
¡þITTFÃË½÷¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥Þ¥«¥ª2024 ½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹½à·è¾¡(20Æü¡¢Ãæ¹ñ¡¦¥Þ¥«¥ª)
Ãæ¹ñ¡¦¥Þ¥«¥ª¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÂîµå¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¸Ä¿ÍÀï¤Ï20Æü¡¢Í£°ìÆüËÜ¤Î½÷»ÒÁª¼ê¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿15ºÐ¤ÎÄ¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¤¬¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹½à·è¾¡¤Ë½Ð¾ì¡£À¤³¦¥é¥ó¥¯2°ÌÃæ¹ñ¤Î²¦ÒØ碰Áª¼ê¤Ë2¡Ý4(9¡Ý11¡¢6¡Ý11¡¢11¡Ý6¡¢6¡Ý11¡¢11¡Ý9¡¢11¡Ý13)¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦¥é¥ó¥¯12°Ì¤ÎÄ¥ËÜÁª¼ê¤Ï·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï¤ÇÆ±3°ÌÃæ¹ñ¤Î²¦·ÝíìÁª¼ê¤ò·âÇË¡£19Æü¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¤âÆ±10°Ì¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤ÎA.¥Ç¥£¥¢¥¹Áª¼ê¤ò²¼¤·¡¢¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²¦ÒØ碰Áª¼ê¤È¤Ï¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤Ï²áµî0¾¡1ÇÔ¡£µîÇ¯1ÅÙÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¥È¥Ã¥×Áª¼êÁê¼ê¤Ë2¥²¡¼¥à¤òÏ¢¼è¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂè3¥²¡¼¥à¡¢¥ß¥¹¤Î¤Ê¤¤¥é¥ê¡¼¤Ç8Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¼è¡£11¡Ý6¤Ç¼è¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
1¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½Å¤Í¤ëËè¤ËÃæ¹ñ¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤âÂç¤¤ÊÀ¼¤¬¶Á¤¯Ãæ¡¢Âè4¥²¡¼¥à¤ÏÎ®¤ì¤Ä¤«¤á¤º¡£¥²¡¼¥à¥«¥¦¥ó¥È1¡Ý3¤ÈµçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿Ä¥ËÜÁª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤Î·ã¤·¤¤ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤«¤é¶¯Îõ¥Õ¥©¥¢¥Ï¥ó¥É¤Ç·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢½øÈ×¤«¤é¥ê¡¼¥É¡£ºÇ¸å¤ÏµÍ¤á´ó¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢11¡Ý9¤ÈÆ¨¤²ÀÚ¤ê1¥²¡¼¥à¤òÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
Âè6¥²¡¼¥à¡¢²¦ÒØ碰Áª¼ê¤â´ËµÞ¤ÇËÝÏ®(¤Û¤ó¤í¤¦)¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¥ËÜÁª¼ê¤â¹¶·âÅª¤ËÅ¸³«¡£½ªÈ×¡¢8¡Ý8¤Î¾ìÌÌ¤«¤éÄ¥ËÜÁª¼ê¤¬¥í¥ó¥°¥é¥ê¡¼¤òÀ©¤¹¤È¡¢¼¡¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤Ï¤ªÊÖ¤·¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë²¦ÒØ碰Áª¼ê¤¬¥é¥ê¡¼¤Î±þ½·¤òÀ©¤·¤Æ¡¢Íº¶«¤Ó¤ò¤¢¤²¤Þ¤¹¡£°ÕÃÏ¤È°ÕÃÏ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦Àï¤¤¤Ï¡¢11¡Ý13¤Ç²¦ÒØ碰Áª¼ê¤Ë·³ÇÛ¡£Ä¥ËÜÁª¼ê¤Ï¡¢º£Âç²ñ2ÅÙÌÜ¤ÎÃæ¹ñÁª¼ê·âÇË¤Ê¤é¤º¡¢¥Ù¥¹¥È4¤ÇÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿·»¤ÎÄ¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹½à·è¾¡¤ËÅÐ¾ì¡£À¤³¦¥é¥ó¥¯8°ÌÃæ¹ñ¤ÎÎÓ¹â±óÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£