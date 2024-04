スポンサー企業とクラブの事業共創サポート！PSI／湘南ベルマーレ｢アクティベーション共創パートナー｣契約締結

プラスクラス・スポーツ・インキュベーションは、湘南ベルマーレフットサルクラブとアクティベーション共創パートナーを締結したことを発表しました。

PSI/湘南ベルマーレ「アクティベーション共創パートナー」契約締結

右から湘南ベルマーレフットサルクラブ代表佐藤氏、PSI代表平地

PSIは、スポーツクラブとスポンサー企業の架け橋となり、革新的なスポンサーシップ活用を支援する企業として国内で140を超えるスポーツクラブを顧客とし、そのノウハウや事例の数は国内随一です。

一方、湘南ベルマーレは、地域密着型のフットサルクラブとして、競技力の向上だけでなく、スポンサー企業との効果的な連携にも注力しています。

特に地域の社会課題解決については多くの取り組みや実績を持ちます。

今回のパートナーシップ締結により、PSIと湘南ベルマーレは、スポンサーシップのアクティベーションにおいて緊密に連携し、以下のような取り組みを進めていきます。

1. スポンサー企業とのアクティベーション施策の立案・実行サポート

2. 湘南ベルマーレの強みを活かした革新的なアクティベーション事例の創出

3. スポンサー企業とクラブの事業共創サポート

4. スポンサーシップ効果の最大化に向けたデータ分析やテクノロジーの活用

5. スポンサーシップの最新トレンドに関する情報共有と人材交流

PSIのマーケティングやクリエイティブにおける専門知識と湘南ベルマーレの強みを掛け合わせることで、スポンサーシップ活用の新たな可能性を開拓し、フットサル界のみならず、スポーツビジネス全体の発展に寄与していきます。

湘南ベルマーレフットサルクラブ 代表取締役社長 佐藤伸也氏コメント

今回、PSIさんとのアクティベーション共創パートナーを締結することができ、本当に嬉しく思っています。

スポーツで示せる価値も時代の流れとともに変化を遂げていると感じています。

私たちも具体的な施策をもって社会課題解決事業に乗り出し2年が経過しました。

この動きをさらに加速させるために、高い知見と多くの経験をお持ちのPSIさんとチカラを引き出し合うことになりました。

慣例に捉われない企画立案力と、常に挑戦する姿勢をベルマーレに注入していただくことで、見たこともないようなアクティベーションが創造されることを期待しています。

プラスクラス・スポーツ・インキュベーション株式会社 代表取締役 平地大樹氏コメント

フットサルという競技は非常に魅力的で、観てて面白い!ということを湘南ベルマーレフットサルクラブ様の試合を観戦し、感じたのがたしか8年前。

ただ昨今では、ビジネスとしてはまだまだ成長できる可能性がありながらも、Fリーグ開幕時の注目度ほどではなくなってしまっているように感じます。

そんななか、ベルマーレ様の社会課題解決プロジェクトを知りました。

まだそこまで大きな組織ではないフットサルクラブが、工夫をして25のプロジェクトを推進していました。

本当に素晴らしいな!と感じ、こうした前向きかつ先進的なクラブ様とご一緒すれば、よりスポーツの価値を世の中に伝えていける、と確信しました。

ベルマーレの持つアセットを最大限に引き出し、フル活用してパートナー企業様とのより良いアクティベーション活動を実践していけるよう、パートナーとして取り組むとのことです。

