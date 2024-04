『濃い抹茶味』登場！X-PLOSION「100％ナチュラルホエイプロテイン リッチ！シリーズ」

エクスプロージョンは、2024年4月中旬頃「100%ナチュラルホエイプロテイン リッチ!シリーズ」の『濃い抹茶味』を販売します。

X-PLOSION「100%ナチュラルホエイプロテイン リッチ!シリーズ」

今回X-PLOSIONから発売されるのは、濃厚な抹茶パウダーをたっぷり使用した『濃い抹茶味』。

人気の100%ナチュラルホエイプロテインに、新たな『リッチ!シリーズ』が登場!

定番の『抹茶オレ味』との違いは、ミルク感控えめで抹茶の深い味わいが贅沢に広がる「濃厚な抹茶パウダー」です。

タンパク質含有量はそのままに、ダイレクトに抹茶の風味を楽しむことができます。

大人気の濃厚本格系やフルーツ系などの多彩なフレーバーに加え、贅沢な味わいをお得な価格で楽しめます。

いつもよりさらに頑張った日のご褒美や、贅沢気分を味わいたい特別な日に、ぜひ『リッチ!シリーズ』を楽しんでくださいね!

■『リッチ!シリーズ』は、公式オンラインストア限定販売

https://store.x-plosion.jp/

味別お好みチャート

