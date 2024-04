富山県産米粉を活かしたグルテンフリーのフィナンシェ！匠屋「カモメの卵ふぃなん」

匠屋は、2022年より氷見の観光拠点にあたる「ひみ番屋街」にて、氷見の新しい名物を目指し、地元素材を活かしたこだわりのプリン専門店「ひみぷりん」を運営しています。

正月に発生した能登半島地震の影響で沈んだ観光業を盛り上げるべく、新たな土産商品を開発。

氷見から少しでも良い情報を発信できるように、富山県産米粉を活かしたグルテンフリーフィナンシェ「カモメの卵ふぃなん」が発売されます。

匠屋「カモメの卵ふぃなん」

店舗名 : ひみぷりん

所在地 : 富山県氷見市北大町25-5 ひみ番屋街内

営業時間 : 8時30分〜17時00分 ※売り切れ次第終了となります。

定休日 : なし(急遽、休みの場合はSNS・HPに発信します)

店舗紹介サイト:

https://www.himi-purin.com/

富山県産米粉を活かしたグルテンフリーフィナンシェ「カモメの卵ふぃなん」は、富山は米の産地で米粉がたくさん作られていることや、同店のロゴモチーフにもなっている 幸運を象徴する鳥「カモメ」が多く飛ぶ氷見の地域イメージと合わせ、米粉のフィナンシェとして開発されました。

グルテンフリーのため身体にやさしく、小麦アレルギーの方も食べられるスイーツに仕上げられています。

また、港町ではカモメのことを「船にカモメがいると幸運を運んでくれる」「もうすぐ家に帰れる」などの意味を持つと信じられています。

今回の商品は、そんなカモメの卵をイメージしており、「また氷見に来て楽しく観光してもらいたい」という想いを込めて作られています。

富山県産の米粉で作るフィナンシェは、少しカリっとした食感にもっちりとした生地が特徴で、米粉の風味や味わいが口いっぱいに広がる、香ばしいフィナンシェです。

また、サイズが小ぶりで非常に食べやすく、身体にも負荷の少ないフィナンシェのため、何個食べても手が止まらない癖になる商品です。

