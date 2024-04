ティザーサイト・コンセプトブック公開！カーゾック「kiondひろしま」

カーゾックは、木の体験施設「kiond」を商業施設「HiroPa」に2024年8月にオープンします。

kiondは、国内2か所目の出店であり、中四国エリア初進出となります。

オープンに先行して、4月19日(金)にkiondひろしまのティザーサイト、および報道関係者向けコンセプトブックが公開されました。

カーゾック「kiondひろしま」

4月19日(金)よりkiondひろしまのティザーサイトが公開されました。

今後も提供コンテンツやイベントの紹介等、kiondひろしまの最新情報を随時更新予定です。

また、サイト内にて、報道関係者向けkiondひろしまコンセプトブックを用意されています。

「kiondひろしま」ティザーサイト:

https://kiond-hiroshima.com/

<「kiond(キオンド)」とは>

株式会社カーゾックは、「家族の大切な一瞬を笑顔に、幸せに」することを目的に室内遊園地などファミリーアミューズメント施設を関東・東海・関西エリアで43店舗運営しています。

かねてより、「遊び」の提供だけでなく、遊びの中から学びや気づきが得られるような体験を提供したいという想いや、バーチャル体験や非対面でのコミュニケーションが増えている現代だからこそ、五感で感じられるリアルな体験の機会が求められているとの考えから、サマーキャンプ事業に参入する構想を描いていました。

そんな中、三重県の商業リゾート施設「VISON(ヴィソン)」へ出店のご縁をいただき、従前の構想を昇華させた「kiond」が誕生することとなりました。

kiondは、木育をテーマとした体験・体感型施設で、2021年6月に1号店がオープンしました。

木のワークショップや木製遊具の遊び場、カフェや木製雑貨ショップ等、木にふれる様々な体験を通じて、大人も子どもも世代問わず木や自然に興味をもつきっかけとなるような場所を目指しています。

