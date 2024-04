ミズノは、2024年4月に事務所をリニューアル。

今回のリニューアルでは、働きやすさとスタイリッシュさを兼ね備えた空間を創出し、社員の業務効率の向上、コミュニケーションの活性化を目的としています。

ミズノ 事務所リニューアル

今回は、顧客対応と事務機能のメインとなるフロアをリニューアル。

コンセプトは「働きやすく、スタイリッシュな空間の創造」

現代の労働環境において、効率的かつ快適に働ける空間は非常に重要です。

同社は、社員一人ひとりが最大限のパフォーマンスを発揮できるよう、先進的なオフィスデザインを取り入れています。

オープンスペースを拡大し、社員同士のコミュニケーションを取りやすいレイアウトにすることで、より働きやすい空間をつくります。

また、木目を基調としながら、シックな色合いの家具等を使用することで、重厚感のある洗練された雰囲気を演出します。

これらは働く社員の意識改革にもつながり、株式会社ミズノ全体として、従来の廃棄物処理業とは違った印象を与えることも狙いとしています。

同社はISO14001を認証取得しており、このリフォームを通じて、業務効率の向上とスタイリッシュさだけでなく、環境への配慮を考慮した持続可能なオフィス環境の実現を目指します。

省エネ効果が高く、耐用年数の長い設備機器への切り替えを優先して行い、環境負荷低減を図ります。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 働きやすさとスタイリッシュさを兼ね備えた空間を創出!ミズノ 事務所リニューアル appeared first on Dtimes.