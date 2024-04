鎌倉を管轄する220クラウンパトカー！1/43 トヨタ クラウン (ARS220) 2021 神奈川県警察所轄署地域警ら車両 (鎌1)

ヒコセブンは、オリジナルブランド「RAI’S」からダイキャスト製1/43スケール(全長約11.5cm)、トヨタ クラウン (ARS220) 2021 神奈川県警察所轄署地域警ら車両 (鎌1)を2024年4月23日より直営店の「モデルギャラリーHIKO7」の店頭とホームページにて販売します。

1/43 トヨタ クラウン (ARS220) 2021 神奈川県警察所轄署地域警ら車両 (鎌1)

名称 :1/43 トヨタ クラウン (ARS220) 2021 神奈川県警察所轄署地域警ら車両 (鎌1)

商品番号:SH7-4319

JAN :4580198723302

発売予定 :2024年4月23日

販売料金 :7,920円(税込)

サイズ :1/43スケール

ボディ素材:ダイキャスト(亜鉛合金) 塗装済み完成品

パッケージ:(W)150mm×(D)70mm×(H)68mm *透明ケース付

対象年齢 :14才以上

仕様 :ディスプレイ用モデル (可動無し)

販売店 :モデルギャラリー HIKO7(神奈川県横浜市栄区笠間2丁目15-9)の

店頭とホームページ\

「トヨタ クラウン (ARS220) 2021 神奈川県警察所轄署地域警ら車両 (鎌1)」は、現在全国配備が進んでいる220系のトヨタクラウンパトカー。

こちらの車両は神奈川県警察の鎌倉署で運用されている車両になります。

鎌倉署は神奈川県の観光地の一つである鎌倉を管轄している署で、この[鎌1]の車両は、220系が配備されるようになってから早くに配備されています。

【製品の特長】

1. 直営店のモデルギャラリーHIKO7限定モデル。

直営店であるモデルギャラリーHIKO7の店頭とwebのみで販売される限定モデルになります。

2. 実際の仕様を忠実に再現

赤色等などの各種パトカーの装備品や県警文字など1/43スケールで出来る限り再現しています。

