Mini LEDテレビエントリーモデル3シリーズ！TCL JAPAN ELECTRONICS 4K液晶テレビ

TCL JAPAN ELECTRONICSは、2024年Mini LED搭載新モデルC855、C755、4K液晶テレビC655合計3シリーズの予約販売を、2024年4月18日よりスタートしました。

TCL JAPAN ELECTRONICS 4K液晶テレビ

【商品特徴】

・TCL 量子ドットMini LED(C855、C755)

TCL 量子ドット Mini LEDは、驚くほど鮮やかなビジュアルと、リアルな色彩、高コントラスト比を提供する最新映像表現技術です。

色域は98%のDCI-P3で、ナノスケールの量子ドット材料と有機材料を複数層にわたり共重合させることで、25%の輝度向上、ΔE<0.99のプロフェッショナルな色精度を実現しました。

・鮮明な明暗の対比(C855、C755)

TCLテレビは分割数の多いローカルディミングゾーンを採用しており、画像全体のコントラストを向上することで、暗い部分と明るい部分をより正確に表現できます。

その結果、よりリアルで深い映像が得られます。

・高輝度(75C855のみ対応)

最大3500nitsのピーク輝度を持つことで、明るい場所でも映像の詳細や色彩がはっきりと見えます。

・量子ドット Pro

量子ドット技術を刷新し、量子ドット Proへと進化しました。

TCLの量子ドット Pro技術は、まったく新しい量子結晶材料を使用し、10万時間の有効発光能力を持ちます。

極めて高い色精度で、豊かな色彩を正確に表現できるため、リアルで臨場感のある映像が楽しめます。

・144Hz VRR(43C655、50C655を除く)

1秒間に144回画面をリフレッシュして、より滑らかに新しい映像を表示。

Eスポーツレベルの高性能ゲーム体験を快適にサポートします。

・Google TV

YouTube、Amazonプライムビデオ、Netflix、Hulu、Disney+、Apple TV+、U-NEXTなど豊富なネット動画サービスに対応。

映画やドラマはもちろん、スポーツや音楽など様々なコンテンツも楽しめます。

・43インチから98インチ大画面まで幅広いラインナップ(C655)

様々な室内空間に合うテレビを選択できるように、43から98インチまで幅広いサイズを用意されました。

空間を満たす臨場感あふれる映像と音響で、家にいながら、まるで映画館のような感動を体感できます。

【新製品概要】

C855シリーズ 正面画像

■C855シリーズ

【Mini LEDテレビを120%体感できるプレミアムモデル】

サイズラインナップ:75V型、65V型

・量子ドットMini LED

(1) 量子ドットとMini LEDを組み合わせた画期的なテクノロジーであり、鮮やかな色彩、高いコントラスト比、そして高い輝度を提供します。

(2) 量子ドット Pro

10万時間の有効発光能力を持ちます。

高い色精度で豊かな色彩を正確に表現し、リアルで臨場感のある映像を表示します。

・HDR3500nits(75C855のみ対応)

極めて高いピーク輝度により明暗の表現の幅を広げます。

また、明るい空間でも快適に映像視聴ができます。

C755シリーズ 正面画像

■C755シリーズ

【量子ドットMini LEDのエントリーモデル】

サイズラインナップ:85V型、75V型、65V型、55V型、50V型

・量子ドットMini LED

(1) 量子ドットとMini LEDを組み合わせた画期的なテクノロジーであり、鮮やかな色彩、高いコントラスト比、そして高い輝度を提供します。

(2) 量子ドット Pro

10万時間の有効発光能力を持ちます。

高い色精度で豊かな色彩を正確に表現し、リアルで臨場感のある映像を表示します。

・FreeSync Premium Pro

画面のリフレッシュレートとグラフィックカードの出力を同期させ、画面のちらつきやティアリングを軽減し、より滑らかで快適なゲームプレイを可能にします。

・HDR 1300nits、500個以上のローカルディミングゾーン

高いピーク輝度による鮮やかな明暗表現。

さらに500個以上に分割されたゾーンごとに正確に光制御し、精緻な映像を創出。

C655シリーズ 正面画像

■C655シリーズ

【豊富なサイズラインナップを展開する量子ドット4K液晶モデル】

サイズラインナップ:98V型、85V型、75V型、65V型、55V型、50V型、43V型

・量子ドット Pro

10万時間の有効発光能力を持ちます。

高い色精度で豊かな色彩を正確に表現し、リアルで臨場感のある映像を表示します。

・AiPQ プロセッサー 3.0

放送やネット配信映像の画質を分析。

視聴環境に応じて色彩やコントラスト、 動きの滑らかさを最適化。

・144Hz VRR

1秒間に144回画面をリフレッシュ。

より滑らかに新しい映像を表示して、高性能ゲーム体験をサポート。

【新製品一覧】

シリーズ名 :C855

製番/価格(税込):65C855/33万円前後

製番/価格(税込):75C855/40万円前後

画素数 :3840×2160(4K UHD)

主な機能 :■QD-Mini LED

■量子ドット Pro

■HDR3500nits

■倍速パネル/144Hz VRR/DLG 240Hz

■HLG/HDR10/HDR10+/IMAX Enhanced

発売予定 :2024年5月16日(木)以降順次発売

シリーズ名 :C755

製番/価格(税込):50C755/16万円前後

製番/価格(税込):55C755/19万円前後

製番/価格(税込):65C755/25万円前後

製番/価格(税込):75C755/30万円前後

製番/価格(税込):85C755/45万円前後

画素数 :3840×2160(4K UHD)

主な機能 :■QD-Mini LED

■量子ドット Pro

■HDR 1300nits

■倍速パネル/144Hz VRR/DLG 240Hz

■FreeSync Premium Pro

発売予定 :2024年5月16日(木)以降順次発売

シリーズ名 :C655

製番/価格(税込):43C655/9万円前後

製番/価格(税込):50C655/10万円前後

製番/価格(税込):55C655/15万円前後

製番/価格(税込):65C655/19万円前後

製番/価格(税込):75C655/25万円前後

製番/価格(税込):85C655/37万円前後

製番/価格(税込):98C655/60万円前後

画素数 :3840×2160(4K UHD)

主な機能 :■量子ドット Pro

■AiPQ プロセッサー 3.0

■144Hz VRR(55インチ以上対応)

■Google TV

発売予定 :2024年5月16日(木)以降順次発売

