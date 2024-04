【ブルアカらいぶ!いとおかし☆春の京都旅行SP】4月20日17時~ 配信

ふもっふのおみせは、YostarのAndroid/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」デザインのゲーミングデバイスを販売する。

ゲーミングデバイス専門店「ふもっふのおみせ」の「ふもコレ」よりゲヘナ学園のキャラクターをデザインしたゲーミングデバイスが販売される。ゲーミングキーボードや本製品と組み合わせできるキーキャップ20種セット、そのほかマウスパッドや多機能スタンドといったグッズが発売される。

ゲーミングキーボードはイラストレーターのしぐれうい氏がデザインした専用ボックスが採用。商品ごとに異なるイラストレーターが描くデザインが採用されている。4月25日より予約受付が開始となる。

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.