4thアルバム『TOKYO-BYAKUYA』



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2024年5月29日(水)発売・FC限定盤(CD+2BD+PHOTO BOOK)：BRCG-00099 / 7,700円(税込)・初回限定盤(CD+BD+PHOTO BOOK)：PCCG-02358 / 5,280円(税込)・通常版(CD only)：PCCG-02359 / 3,300円(税込)■収録楽曲※全形態共通1. 透明な合図作詞・作曲：RIRIKO 編曲：藤永龍太郎(Elements Garden)2. ラブ・ユー・テンダー！作詞・作曲：北澤ゆうほ 編曲：UNDER_COVERS3. RADIAL CITY作詞：山本メーコ 作曲・編曲：Dr. Lilcom・渡邉俊哉4. 永遠なんかありえない作詞・作曲：田淵智也(UNISON SQUARE GARDEN) 編曲：ハマダコウキ5. ラウドヘイラー作詞・作曲：渡辺 翔 編曲：白戸佑輔6. 歌詠鳥作詞・作曲：TAKE(FLOW) 編曲：y0c1e7. CHA∞IN作詞・作曲・編曲：戸嶋友祐8. sleepless作詞：mido 作曲：前迫潤哉・坂本由佳 編曲：坂本由佳9. 聴こえる？作詞：林 英樹 作曲・編曲：佐藤純⼀(fhána)10. Letter from Star作詞・作曲：ZAQ 編曲：黒須克彦FC限定盤特典【封入特典】フルカラーブックレット特典Blu-ray 2枚【Blu-ray DISC1収録内容】「永遠なんかありえない」Music Video / off shot / Making of Music Video「CHA∞IN」Music Video「ラブ・ユー・テンダー！」Music Video「ラウドヘイラー」Music Video「聴こえる？」Music Video【Blu-ray DISC2収録内容】『Maaya XmasParty!!2023 MAAYA MAAYA MAAYA』ライブ映像初回限定盤特典【封入特典】フルカラーブックレット特典Blu-ray 1枚【Blu-ray収録内容】「永遠なんかありえない」Music Video / off shot / Making of Music Video「CHA∞IN」Music Video「ラブ・ユー・テンダー！」Music Video「ラウドヘイラー」Music Video「聴こえる？」Music Video※特典・仕様は予告なく変更となる場合がございます。