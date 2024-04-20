内田真礼、アーティストデビュー10周年記念したライブツアー開催決定。フリーライブも実施
内田真礼が11月に、アーティスト活動10周年を記念したライブツアー＜UCHIDA MAAYA 10th Anniversary Live Tour “TOKYO-BYAKUYA”＞を開催することを発表した。
本ツアーは、11月4日に神戸文化ホール 大ホール、11月10日に福岡国際会議場、11月30日にTACHIKAWA STAGE GARDENで開催。ライブタイトルは5月29日発売のアーティスト10周年を記念して制作された4thフルアルバム『TOKYO-BYAKUYA』からきており、アルバムにはツアーのチケット優先販売申込券が封入される。
また、4thアルバムの発売を記念して、6月2日に福岡、6月8日に横浜、6月9日に大阪でフリーライブを開催することも発表された。会場などの詳細は後日公開。
さらに、10月5日〜6日にファンクラブツアー「まあやたび2」の開催も発表された。こちらの詳細はアーティストデビュー10周年記念日となる2024年4月23日19時に発表されるとのことだ。
4thアルバム『TOKYO-BYAKUYA』
・FC限定盤(CD+2BD+PHOTO BOOK)：BRCG-00099 / 7,700円(税込)
▲FC限定盤ジャケット
・初回限定盤(CD+BD+PHOTO BOOK)：PCCG-02358 / 5,280円(税込)
▲初回限定盤ジャケット
・通常版(CD only)：PCCG-02359 / 3,300円(税込)
▲通常版ジャケット
■収録楽曲※全形態共通
1. 透明な合図
作詞・作曲：RIRIKO 編曲：藤永龍太郎(Elements Garden)
2. ラブ・ユー・テンダー！
作詞・作曲：北澤ゆうほ 編曲：UNDER_COVERS
3. RADIAL CITY
作詞：山本メーコ 作曲・編曲：Dr. Lilcom・渡邉俊哉
4. 永遠なんかありえない
作詞・作曲：田淵智也(UNISON SQUARE GARDEN) 編曲：ハマダコウキ
5. ラウドヘイラー
作詞・作曲：渡辺 翔 編曲：白戸佑輔
6. 歌詠鳥
作詞・作曲：TAKE(FLOW) 編曲：y0c1e
7. CHA∞IN
作詞・作曲・編曲：戸嶋友祐
8. sleepless
作詞：mido 作曲：前迫潤哉・坂本由佳 編曲：坂本由佳
9. 聴こえる？
作詞：林 英樹 作曲・編曲：佐藤純⼀(fhána)
10. Letter from Star
作詞・作曲：ZAQ 編曲：黒須克彦
FC限定盤特典
【封入特典】
フルカラーブックレット
特典Blu-ray 2枚
【Blu-ray DISC1収録内容】
「永遠なんかありえない」Music Video / off shot / Making of Music Video
「CHA∞IN」Music Video
「ラブ・ユー・テンダー！」Music Video
「ラウドヘイラー」Music Video
「聴こえる？」Music Video
【Blu-ray DISC2収録内容】
『Maaya XmasParty!!2023 MAAYA MAAYA MAAYA』ライブ映像
初回限定盤特典
【封入特典】
フルカラーブックレット
特典Blu-ray 1枚
【Blu-ray収録内容】
「永遠なんかありえない」Music Video / off shot / Making of Music Video
「CHA∞IN」Music Video
「ラブ・ユー・テンダー！」Music Video
「ラウドヘイラー」Music Video
「聴こえる？」Music Video
※特典・仕様は予告なく変更となる場合がございます。
＜UCHIDA MAAYA 10th Anniversary Live Tour “TOKYO-BYAKUYA” 開＞
11月4日(月・祝)神戸文化ホール 大ホール
11月10日(日)福岡国際会議場
11月30日(土)TACHIKAWA STAGE GARDEN
※4thアルバム「TOKYO-BYAKUYA」にチケット優先販売申込券が封入
4thアルバム「TOKYO-BYAKUYA」発売記念 フリーライブ
■日程
2024年6月2日(日)福岡
2024年6月8日(土)横浜
2024年6月9日(日)大阪
※詳細は後日発表
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