内田真礼が11月に、アーティスト活動10周年を記念したライブツアー＜UCHIDA MAAYA 10th Anniversary Live Tour “TOKYO-BYAKUYA”＞を開催することを発表した。

本ツアーは、11月4日に神戸文化ホール 大ホール、11月10日に福岡国際会議場、11月30日にTACHIKAWA STAGE GARDENで開催。ライブタイトルは5月29日発売のアーティスト10周年を記念して制作された4thフルアルバム『TOKYO-BYAKUYA』からきており、アルバムにはツアーのチケット優先販売申込券が封入される。

4thアルバム『TOKYO-BYAKUYA』では、内田真礼自身が生まれ育った《東京》をテーマに、目まぐるしい変化と進化を繰り返す東京と自分自身を重ね合わせることで、現実と空想が交錯する『TOKYO-BYAKUYA』として内田真礼の“これまで”と“これから”を描き出す。アルバムで描かれた『TOKYO-BYAKUYA』がライブでどのように表現されるのか今から楽しみに待ちたい。

また、4thアルバムの発売を記念して、6月2日に福岡、6月8日に横浜、6月9日に大阪でフリーライブを開催することも発表された。会場などの詳細は後日公開。

さらに、10月5日〜6日にファンクラブツアー「まあやたび2」の開催も発表された。こちらの詳細はアーティストデビュー10周年記念日となる2024年4月23日19時に発表されるとのことだ。

4thアルバム『TOKYO-BYAKUYA』

2024年5月29日(水)発売
・FC限定盤(CD+2BD+PHOTO BOOK)：BRCG-00099 / 7,700円(税込)
▲FC限定盤ジャケット

・初回限定盤(CD+BD+PHOTO BOOK)：PCCG-02358 / 5,280円(税込)
▲初回限定盤ジャケット

・通常版(CD only)：PCCG-02359 / 3,300円(税込)
▲通常版ジャケット


■収録楽曲※全形態共通
1. 透明な合図
作詞・作曲：RIRIKO　編曲：藤永龍太郎(Elements Garden)
2. ラブ・ユー・テンダー！
作詞・作曲：北澤ゆうほ　編曲：UNDER_COVERS
3. RADIAL CITY
作詞：山本メーコ　作曲・編曲：Dr. Lilcom・渡邉俊哉
4. 永遠なんかありえない
作詞・作曲：田淵智也(UNISON SQUARE GARDEN)　編曲：ハマダコウキ
5. ラウドヘイラー
作詞・作曲：渡辺 翔　編曲：白戸佑輔
6. 歌詠鳥
作詞・作曲：TAKE(FLOW)　編曲：y0c1e
7. CHA∞IN
作詞・作曲・編曲：戸嶋友祐
8. sleepless
作詞：mido　作曲：前迫潤哉・坂本由佳　編曲：坂本由佳
9. 聴こえる？
作詞：林 英樹　作曲・編曲：佐藤純⼀(fhána)
10. Letter from Star
作詞・作曲：ZAQ　編曲：黒須克彦

FC限定盤特典
【封入特典】
　フルカラーブックレット
　特典Blu-ray 2枚

【Blu-ray DISC1収録内容】
「永遠なんかありえない」Music Video / off shot / Making of Music Video
「CHA∞IN」Music Video
「ラブ・ユー・テンダー！」Music Video
「ラウドヘイラー」Music Video
「聴こえる？」Music Video

【Blu-ray DISC2収録内容】
『Maaya XmasParty!!2023 MAAYA MAAYA MAAYA』ライブ映像

初回限定盤特典
【封入特典】
　フルカラーブックレット
　特典Blu-ray 1枚

【Blu-ray収録内容】
「永遠なんかありえない」Music Video / off shot / Making of Music Video
「CHA∞IN」Music Video
「ラブ・ユー・テンダー！」Music Video
「ラウドヘイラー」Music Video
「聴こえる？」Music Video
※特典・仕様は予告なく変更となる場合がございます。

＜UCHIDA MAAYA 10th Anniversary Live Tour “TOKYO-BYAKUYA” 開＞

■日程／会場
11月4日(月・祝)神戸文化ホール 大ホール
11月10日(日)福岡国際会議場
11月30日(土)TACHIKAWA STAGE GARDEN
※4thアルバム「TOKYO-BYAKUYA」にチケット優先販売申込券が封入


4thアルバム「TOKYO-BYAKUYA」発売記念 フリーライブ


■日程
2024年6月2日(日)福岡
2024年6月8日(土)横浜
2024年6月9日(日)大阪

※詳細は後日発表