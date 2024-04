内田真礼が11月に、アーティスト活動10周年を記念したライブツアー<UCHIDA MAAYA 10th Anniversary Live Tour “TOKYO-BYAKUYA”>を開催することを発表した。本ツアーは、11月4日に神戸文化ホール 大ホール、11月10日に福岡国際会議場、11月30日にTACHIKAWA STAGE GARDENで開催。ライブタイトルは5月29日発売のアーティスト10周年を記念して制作された4thフルアルバム『TOKYO-BYAKUYA』からきており、アルバムにはツアーのチケット優先販売申込券が封入される。

4thアルバム『TOKYO-BYAKUYA』



▲FC限定盤ジャケット ▲FC限定盤ジャケット

▲初回限定盤ジャケット ▲初回限定盤ジャケット

▲通常版ジャケット ▲通常版ジャケット

2024年5月29日(水)発売・FC限定盤(CD+2BD+PHOTO BOOK):BRCG-00099 / 7,700円(税込)・初回限定盤(CD+BD+PHOTO BOOK):PCCG-02358 / 5,280円(税込)・通常版(CD only):PCCG-02359 / 3,300円(税込)■収録楽曲※全形態共通1. 透明な合図作詞・作曲:RIRIKO 編曲:藤永龍太郎(Elements Garden)2. ラブ・ユー・テンダー!作詞・作曲:北澤ゆうほ 編曲:UNDER_COVERS3. RADIAL CITY作詞:山本メーコ 作曲・編曲:Dr. Lilcom・渡邉俊哉4. 永遠なんかありえない作詞・作曲:田淵智也(UNISON SQUARE GARDEN) 編曲:ハマダコウキ5. ラウドヘイラー作詞・作曲:渡辺 翔 編曲:白戸佑輔6. 歌詠鳥作詞・作曲:TAKE(FLOW) 編曲:y0c1e7. CHA∞IN作詞・作曲・編曲:戸嶋友祐8. sleepless作詞:mido 作曲:前迫潤哉・坂本由佳 編曲:坂本由佳9. 聴こえる?作詞:林 英樹 作曲・編曲:佐藤純⼀(fhána)10. Letter from Star作詞・作曲:ZAQ 編曲:黒須克彦FC限定盤特典【封入特典】フルカラーブックレット特典Blu-ray 2枚【Blu-ray DISC1収録内容】「永遠なんかありえない」Music Video / off shot / Making of Music Video「CHA∞IN」Music Video「ラブ・ユー・テンダー!」Music Video「ラウドヘイラー」Music Video「聴こえる?」Music Video【Blu-ray DISC2収録内容】『Maaya XmasParty!!2023 MAAYA MAAYA MAAYA』ライブ映像初回限定盤特典【封入特典】フルカラーブックレット特典Blu-ray 1枚【Blu-ray収録内容】「永遠なんかありえない」Music Video / off shot / Making of Music Video「CHA∞IN」Music Video「ラブ・ユー・テンダー!」Music Video「ラウドヘイラー」Music Video「聴こえる?」Music Video※特典・仕様は予告なく変更となる場合がございます。