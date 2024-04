バンドじゃないもん!MAXX NAKAYOSHI(通称:バンもん!)が、「NINJA NAKAYOSHI」のミュージックビデオを公開した。「NINJA NAKAYOSHI」はQ-MHzが手がけた、“忍者”と“仲良し”をテーマに、バンもん!の明るい世界観を表現した楽曲。スタジオ石が手がけたMVは、忍者に扮したバンもん!メンバーがコミカルなアニメーションにあわせ、様々な忍術を披露するなど遊び心あふれた内容となっている。これまで様々なアーティストのMVを手掛けてきたスタジオ石にとって、初めてのアイドルのMV作品となった。

CDシングル情報



「NINJA NAKAYOSHI / あの子の前ではこんなに優しい顔はしないでいてね♡」2024年5月8日発売[通常盤A](CD) TECI-954 価格:¥1,500M1. NINJA NAKAYOSHI (作詞・作曲・編曲:Q-MHz)M2. あの子の前ではこんなに優しい顔はしないでいてね♡ (作詞・作曲・編曲:清竜人)M3. HAPPY JOURNEY!!!!!!! (作詞:みさこ / 作曲:辺見さとし / 編曲:浅野尚志)M4. 将来 AND THE CITY(作詞:ゆっきゅん / 作曲・編曲:村カワ基成 )[通常盤B](CD) TECI-955 価格:¥1,500M1. あの子の前ではこんなに優しい顔はしないでいてね♡M2. NINJA NAKAYOSHIM3. HAPPY JOURNEY!!!!!!!M4. 将来 AND THE CITY