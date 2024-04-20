■＜5th ANNIVERSARY朱演2024「天使と悪魔のささやき」＞



8月17日(土) 埼玉・東武動物公園 イベントステージ HOLA！8月18日(日) 埼玉・東武動物公園 イベントステージ HOLA！open15:30 / start16:00 ※両公演▼チケット￥9,400(税込)※東武動物公園入園料込み / アトラクション乗り放題※動物公園の入園時にチケットをもぎり、リストバンドをお渡しますリストバンド着用でライブエリアに入場可能公演当日の動物公園の営業時間は公演日が近づいてからのご案内になります※開場開演時間は、ライブエリアへのものとなります。※未就学児入場不可※営利目的での転売行為一切禁止/転売チケットでの入場不可※雨天決行/荒天中止※リストバンドをお渡しの際に、IDを確認させていただく場合がございます【斉藤朱夏オフィシャルファンクラブ「en」会員先行受付(抽選)】受付期間4月20日(土)21:00〜4月29日(月/祝)23:59※お一人様2枚まで(複数公演申し込み可能)※複数枚お申し込みされる場合、同行者は非会員の方でも可能です。