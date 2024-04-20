斉藤朱夏、自身初にして念願の真夏の野外ライブを8月2DAYS開催決定
声優・アーティストの斉藤朱夏が8月17日(土)および18日(日)、自身初となる真夏の野外ライブ＜5th ANNIVERSARY 朱演2024「天使と悪魔のささやき」＞を開催することが決定した。
◆斉藤朱夏 画像
これは本日4月20日に開催された＜5th ANNIVERSARY 朱演 2024 LIVE HOUSE TOUR「とびらの先 〜海/空〜」＞神奈川公演にて発表されたもの。初の野外ライブは、斉藤朱夏の地元である埼玉の東武動物公園 イベントステージ HOLA！にて行われる。自身念願の野外ライブが実現するかたちだ。
なお、本日ライブで初披露された新曲「離れないで」の先行配信が4月21日(日)0時よりスタートすることが決定した。同時に、同曲ミュージックビデオもオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開されるとのこと。新曲「離れないで」は7月10日(水)リリースのソロデビュー5周年記念ミニアルバム『555』に収録されることも決定している。
■＜5th ANNIVERSARY朱演2024「天使と悪魔のささやき」＞
8月18日(日) 埼玉・東武動物公園 イベントステージ HOLA！
open15:30 / start16:00 ※両公演
▼チケット
￥9,400(税込)
※東武動物公園入園料込み / アトラクション乗り放題
※動物公園の入園時にチケットをもぎり、リストバンドをお渡します
リストバンド着用でライブエリアに入場可能
公演当日の動物公園の営業時間は公演日が近づいてからのご案内になります
※開場開演時間は、ライブエリアへのものとなります。
※未就学児入場不可
※営利目的での転売行為一切禁止/転売チケットでの入場不可
※雨天決行/荒天中止
※リストバンドをお渡しの際に、IDを確認させていただく場合がございます
【斉藤朱夏オフィシャルファンクラブ「en」会員先行受付(抽選)】
受付期間4月20日(土)21:00〜4月29日(月/祝)23:59
※お一人様2枚まで(複数公演申し込み可能)
※複数枚お申し込みされる場合、同行者は非会員の方でも可能です。
■配信「離れないで」
配信リンク：https://saitoshuka.lnk.to/hanarenaide
作詞：703号室
作曲・編曲：星銀乃丈
■5周年記念ミニアルバム『555』
【初回生産限定盤＜CD＋BD＋付属品＞】
VVCL-2514〜6 ￥5,000(税込)
※付属品の詳細は追って解禁いたします。
【通常盤(初回仕様)＜CD＞】
VVCL-2517 ￥3,300(税込)
▼CD ※2形態共通
離れないで
他、新曲4曲収録予定
▼BD ※初回生産限定盤のみ
ミュージックビデオ収録
■＜5th ANNIVERSARY 朱演 2024 LIVE HOUSE TOUR「とびらの先 〜海/空〜」＞
4月20日(土) SUPERNOVA KAWASAKI(神奈川)
開場17:00/開演17:30
4月27日(土) 金沢AZ(石川)
開場17:00/開演17:30
4月28日(日) GOLDEN PIGS RED STAGE(新潟)
開場17:00/開演17:30
5月11日(土) U☆STONE(滋賀)
開場17:00/開演17:30
5月12日(日) 松阪M'AXA(三重)
開場17:00/開演17:30
5月18日(土) DIME(香川)
開場17:00/開演17:30
5月19日(日) YEBISU YA PRO(岡山)
開場17:00/開演17:30
5月25日(土) QUARTER(青森)
開場17:00/開演17:30
5月26日(日) HIPSHOT JAPAN (福島)
開場17:00/開演17:30
5月31日(金) B9 V2(熊本)
開場18:00/18:30
6月01日(土) DRUM Be-1(福岡)
開場17:00/開演17:30
6月08日(土) 水戸LIGHT HOUSE(茨城)
開場17:00/開演17:30
6月15日(土) cube garden(北海道)
開場17:00/開演17:30
▼フルバンド編成ライブ
6月29日(土) BIGCAT(大阪)
開場17:00/開演18:00
7月07日(日) BOTTOM LINE(愛知)
開場17:00/開演18:00
7月14日(日) 新宿BLAZE(東京)
開場14:45/開演15:30
7月14日(日) 新宿BLAZE(東京)
開場18:15/開演/19:00
▼チケット
・4/20(土)神奈川公演〜6/15(土)北海道公演 ※ミュージシャン小編成
立見 ￥6,500(税込・ドリンク代別)
・6/29(土)大阪公演〜7/14(日)東京公演 ※フルバンド編成
立見 ￥7,500(税込・ドリンク代別)
●一般発売(先着)
・e+ https://eplus.jp/saitoshuka/
・ローチケ：https://l-tike.com/saitoshuka/
・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/saitoshuka24/
※詳細はお申し込みサイトにてご確認ください。
関連リンク
◆斉藤朱夏 オフィシャルTwitter
◆斉藤朱夏 スタッフTwitter
◆斉藤朱夏 オフィシャルYouTubeチャンネル