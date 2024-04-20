¡Ö´Å¤¤¥«¥ª¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¤À¡×·ù¤¬¤ëÌ¼¤òÌµÍý¤ä¤ê¼Ö¤Ë²¡¤·¹þ¤ß¡¢¤¤¤¶³Ø¹»¤Ø¡ª ¡¿Ì¼¤¬³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤Þ¤»¤ó ¿Æ»Ò¤ÇÌÂ¤Ã¤¿198Æü´Ö°
¡ØÌ¼¤¬³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤Þ¤»¤ó ¿Æ»Ò¤ÇÌÂ¤Ã¤¿198Æü´Ö¡Ù¡ÊÌî¸¶¹»Ò/KADOKAWA¡ËÂè16²ó¡ÚÁ´25²ó¡Û¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢µã¤¤Ê¤¬¤é³Ø¹»¤òµÙ¤ß¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿Ì¼¡£¡ÖÌÀÆü¤ÏÀäÂÐ¹Ô¤¯¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤â¡¢Ä«¤Ë¤Ê¤ë¤Èµ¤Ê¬¤¬ÄÀ¤ß¡¢ÍâÆü¤â¤½¤Î¼¡¤ÎÆü¤â³Ø¹»¤òµÙ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤é¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡Ä¸¶°ø¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ·îÆü¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤¯¡£¾Ç¤ê¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤Ä¤Ä¤â°ì½ï¤ËÉÔÅÐ¹»¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¿Æ»Ò¡£Ì¼¤¬ÉÔÅÐ¹»¤«¤éÅÐ¹»¤òºÆ³«¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¡Ö198Æü´Ö¡×¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢Ìî¸¶¹»Ò¤µ¤ó¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡ØÌ¼¤¬³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤Þ¤»¤ó ¿Æ»Ò¤ÇÌÂ¤Ã¤¿198Æü´Ö¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£