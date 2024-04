愛知県初出店となるワインと日本酒の専門店！ヴィノスやまざき名古屋店

ヴィノスやまざきは、2024年4月23日(火)に愛知県に初出店します。

新しいコンセプトとして、直輸入ワイン専門店「ヴィノスやまざき」の店内に先代から受け継いできた日本酒を中心とした「山崎酒店」の専門コーナーを設置し、日本酒にも特化した専門店となります。

ヴィノスやまざき名古屋店

店舗名 : ヴィノスやまざき 名古屋店

所在地 : 愛知県名古屋市中区栄4-1-1 中日ビル B1F

電話番号: 052-228-1617

営業時間: 11時〜21時

URL :

https://www.v-yamazaki.co.jp/

ヴィノスやまざきは創業111年の老舗酒販店。

創業当時無名だった地元静岡の地酒を全国に広め、地域活性化に貢献してきました。

1994年、フランスの無名産地のワインを直輸入してからは、「産地やブランドではなく、本当に美味しいと思うワインをお届けしたい」という想いで、自分たちの足で世界各国を訪れ、こだわりのワインを探してきました。

現在は、銀座店をはじめ、有楽町、広尾など全国に27店舗を構え、顧客と生産者をつなぐイベントを開催するなど、ワインを通じて人と人の架け橋となるべく成長を続けています。

今回新しくオープンする「ヴィノスやまざき 名古屋店」では、ワインのテイスティングや日本酒の蔵元がお祝いに駆けつけイベントが開催される予定です。

まだ、日本では知られていないウルグアイワインをはじめ、話題の新大陸ワインを中心とした品揃え、インバウンドに向けた日本酒や国産ワインの展開を計画しています。

