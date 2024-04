大阪コリアタウンに美・食・癒しの複合施設が誕生！JINMI「KTプラザ」

JINMIは大阪・鶴橋の御幸通商店街「大阪コリアタウン」内に、韓国の文化を楽しめる複合施設「KTプラザ」を2024年4月25日にグランドオープンします。

JINMI「KTプラザ」

名称 : コリアン タウン プラザ(KTプラザ)

所在地 : 〒544-0034 大阪市生野区桃谷5丁目6-2

営業時間: AM10:00〜PM18:00頃(不定休)※店舗によって変動あり

URL :

https://ktplaza.jp/

TEL : 06-6777-3533

2023年10月より飲食エリア、及びアクセサリーショップ、猫カフェを順次オープンされましたが、新たに2階の「リトル明洞」(雑貨店)や、日本初上陸の韓国発医療アートメイククリニック「MIWOO(ミウ)クリニック」なども加わり、渡韓しているような気分を楽しめる複合施設として全館グランドオープンします。

同館3階に開院する「MIWOOクリニック」は、韓国で人気のアートメイクブランド『MIWOO』の日本第一号店です。

「MIWOOクリニック」は韓国でトレンドを意識したデザイン性の高いアートメイク技術を提供しており、韓国に行かなくても最新のトレンドアートメイク技術を体感することができます。

また受講予約3年待ちの韓国・江南の「MIWOOアカデミー」のテクニックを受講できるアカデミーを併設。

医療従事者の方、ファッション・美に対する感度の高い方に向け、韓流のアートメイク技術と最新トレンドデザインを学べる講座を開講します。

また2階にオープンする「リトル明洞」は、キャラクターグッズやインテリア・お菓子・文房具など最新の韓国人気雑貨を取り揃えています。

昨年12月、明洞地域で人気のアクセサリーを現地と同等のリーズナブルな価格で購入できるアクセサリーショップとして当館1階にオープンした「明洞」と合わせて、まるで韓国ソウルの明洞にいるような気分を味わうことができます。

同じ2階には、人なつっこく、遊びが大好きな希少種猫“デボンレックス”を集めた珍しい猫カフェ「Cone Cafe(コネカフェ)」も。

1階のフードエリアには、食べ歩きできる一口サイズのキンパ専門店「ひよこキンパ」や、揚げホットク・スマイルエッグが楽しめる「スマイル ホットク」があり、食べて、見て、触れて遊べ、館内を回るとあっという間に2時間が経つほど渡韓気分を楽しめる食・美・癒しの空間です。

■食:SNSで人気の韓国グルメ

同館1Fフードエリアでは、テイクアウト専門の韓国グルメが楽しめます。

「ひよこキンパ」

https://www.instagram.com/chickgimbap.jp

韓国・明洞のかわいいキンパ専門店『ひよこキンパ』が日本初上陸。

食べ歩きにちょうど良いミニサイズのキンパは、ご飯に炙ったおあげを混ぜることで他とは少し違った味わいに!種類豊富なキンパとキンパいなり寿司は出来立てを提供しています。

キムチキンパ(230円)と牛肉いなりロールキンパ(270円)、いなり寿司はスパムいなり寿司(250円)が人気です!

ひよこキンパ

「スマイル ホットク」

https://www.instagram.com/smile_hotteok/

日本初上陸の揚げホットクのお店。

黒蜜・ナッツ・シナモンをベースにしたホットクは、店長イチオシのオレオ味、韓国で人気のプリングルホットクも人気です。

またTVでも紹介されたスマイルエッグは、卵型に「ニコちゃん」マークが描かれていて、中にカスタードが入ったベビーカステラのようなお菓子です。

◆揚げホットク 300円〜500円

◆スマイルエッグ 4個入 500円 / 6個入 700円

スマイルエッグ

■美:韓流スター着用のアクセサリーや最新雑貨が揃う店「明洞」&「リトル明洞」

韓国・ソウルの流行発信エリア明洞で人気のアクセサリーや雑貨、ファッションアイテムがリーズナブルな価格で購入できるのが「KTプラザ」の魅力。

1階「明洞」(アクセサリー)

https://www.instagram.com/ktplaza_myeongdong

カジュアルからラグジュアリーまで、シンプルからデコラティブまで、お客様のお気に入りが必ず見つかる超豊富な品揃え。

2階「リトル明洞」(雑貨)

キャラクターグッズやインテリア・お菓子・文房具など最新の韓国人気雑貨がずらり。

日本に居ながらにして、韓国ソウル明洞を訪れたような気持ちに!

明洞

■美:日本初上陸!韓国アートメイクブランド MIWOO

美容大国=韓国の江南で12年の歴史を誇るアートメイクブランド『MIWOO(ミウ)』の日本第一号店!

3階「MIWOOクリニック」

https://www.instagram.com/miwoo_osaka/

著名人・政治家からの施術オファーの絶えないハイクラスアートメイクの『MIWOO』の日本初公認支店として、トレンドを意識したデザイン性の高いアートメイク技術を提供。

韓国に行かなくても最新のトレンドアートメイク技術を体感することができます。

同フロアに「MIWOOアカデミー」併設し、最先端マシーンによる『MIWOO』の技術の習得もバックアップ。

MIWOOクリニック

■癒し:猫カフェは希少種「デボンレックス」がお出迎え

「Cone Cafe(コネカフェ)」

https://www.instagram.com/conecafe2023/

子猫たちがお出迎えしてくれるアットホームな店内には人なつっこくて、好奇心旺盛な希少種猫“デボンレックス”がたくさん!“デボンレックス”は“プードルキャット”とも呼ばれる程の巻き毛で、通常の子猫の1/5程度の抜け毛しかないため、毛が衣服につきにくい猫です。

料金:30分 1,210円〜最大料金&フリータイム3,300円

Cone Cafeデボンレックス

Cone Cafe店内

■1931年創業の手作りキムチ&お惣菜

「眞味食品」

http://shinmisyokuhin.com/

1931年創業。

3代目の現在のママが『韓国の食文化を日本に』という想いのもと、日本国産の材料にこだわり『確かなものだけ』を『昨日より良いもの』を信念に安心・安全なキムチ・惣菜等を揃えています。

健康重視のため防腐剤は不使用。

特に白菜キムチは個店の中で日本屈指の生産量です。

白菜・きゅうり・大根・長芋・トマト・セロリ等各種キムチ 300円〜

眞味食品

