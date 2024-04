【ブルアカらいぶ!いとおかし☆春の京都旅行SP】4月20日17時~ 配信

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」のフィギュア情報を公開した。

近日に発売を予定しているフィギュアや、予約受付中のフィギュア情報が配信番組「ブルアカらいぶ!いとおかし☆春の京都旅行SP」にて公開された。マックスファクトリーの1/7スケールフィギュア「飛鳥馬トキ(バニーガール)」は5月下旬に予約受付を開始。グッドスマイルカンパニーの「ねんどろいど 小鳥遊ホシノ」は4月26日に予約が開始となる。

