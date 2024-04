広葉樹の森林ガイドツアーやワークショップを開催！オークヴィレッジ「創立50周年記念 緑の国 植樹祭」

オークヴィレッジは、創立50周年を迎えたことを記念し、2024年4月27日(土)に、岐阜県高山市清見町にある本社敷地内にて「創立50周年記念 緑の国 植樹祭」を開催します。

【シルヴァンクラブイベント】創立50周年記念 緑の国 植樹祭[4月27日(土)]

オークヴィレッジは、1974年の創立当初より『環境との共生』『100年かかって育った木は100年使えるモノに』の理念のもと、国産材を活用した玩具などの木製品、木製家具の製造販売、木造建築を行ってきました。

また、2020年に環境活動の指針「環境経営宣言」を策定し、国内の未利用広葉樹の活用、自社林の整備活動などを通してカーボンオフセットを実施しています。

「緑の国 植樹祭」について

同イベントは、どなたでも参加できます。

高山市近郊、および同社顧客に広く参加者を募り、50名程度の規模で午前と午後の二部に分けて植樹を行います。

午前はクロモジの苗を中心に植樹し、午後はサクラ、カエデ、クリなどの広葉樹の植樹を行います。

今回の自社林への植樹は、森林の整備を行い、敷地内で加工し、販売を行うという循環型のモノづくり拡大のために行います。

森林生態系のバランスを整えながら、クロモジは将来の日本の森から生まれたアロマ「yuica」製品に、サクラ、カエデ、クリなどは木製品にも活用していく予定です。

同イベントは、木々の生きる力に満ち溢れた春の緑の国で、樹木や森林と触れ合うプログラムを通して、参加者とともに、森林整備活動を行うことで、身近な森林環境に興味をもっていただけることを目指して実施します。

広葉樹の森林ガイドツアーや、バードコールや音のなる木製楽器をつくるワークショップ「モリノオト」、敷地内で抽出されるyuicaのアロマウォーターを使った手浴体験やアロマスプレーづくりワークショップなどもプログラム内で開催予定です。

【植樹祭】

日時 : 2024年4月27日(土) ※荒天中止

時間 : 午前10時〜午後3時 午前9時45分受付開始

会場 : オークヴィレッジ株式会社高山本社

(岐阜県高山市清見町牧ケ洞846)

定員 : 50名(要予約)

※年齢制限なし(小さなお子さまは保護者ご同伴の上参加してください)

プログラム: ・苗木の植樹 午前はクロモジの苗木、午後は広葉樹の苗木の植樹

・広葉樹の森林ガイドツアー、

・木工ワークショップ「モリノオト」(有料)

・敷地内で抽出されるyuicaのアロマウォーターを使った手浴と

アロマスプレーづくりワークショップ(有料)

参加費 : 無料(ワークショップは一部有料)

持ち物 : 汚れてもよい動きやすい服装(長袖長ズボン)、動きやすい靴、

軍手、雨合羽、飲み物、お弁当

(昼食は、キッチンカーなどで販売もあり)

URL :

お申込み先:特設サイトのお申込みフォームより予約ください。

https://www.oakv.co.jp/contact/form-event-sylvan_spring.html

■森林育ウィーク 2024春

ゴールデンウィーク期間中には、「森林育ウィーク 2024春」と題して、家具工房見学や木工・アロマのワークショップ、アートギャッベ展などのイベントを実施します。

開催期間: 2024年4月27日(土)〜5月6日(月・祝)

URL :

森林育ウィーク 2024春[4月27日(土)〜5月6日(月・祝)]

