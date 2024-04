昔ながらのお買い物体験が人気！第11回目黒マルシェ「感謝祭！」

「目黒マルシェ」は、ゴールデンウィークの始まりである2024年4月27日(土)、28日(日)の2日間、『第11回目黒マルシェ「感謝祭!」』を開催します。

第11回目黒マルシェ「感謝祭!」

日時:GWの始まりの2日間

2024年4月27日(土)、28日(日) 11時〜17時

場所:目黒通り歩道 大鳥神社〜清水交差点 付近の歩道にて

ネット通販で買物は自宅に届けられるようになり、お店の支払いもキャッシュレスが普通になりました。

そのため、お店まで買い物に出かける機会も少なくなり、東京でも商店街の継続が難しくなっています。

目黒通りもかつては小さな商店が軒を連ねて賑わっていましたが、その影も無くなりつつあります。

一方、新型コロナウイルス感染症が落ち着き始めた頃から、田舎への移住や、レトロ感のある買い物が人気です。

そんな状況に目を付けて、コロナ禍後に行われた「目黒マルシェ 復活祭!」では「買い物は基本現金交換」。

「商品に想いのある店主が直接販売」。

自ら手を動かし「てまひまかける生産者さんが出店」。

この3点に力を入れた所、「昔ながらのお買い物体験」が人気になり、開催するたびに大きくなっています。

新型コロナウイルス感染症の影響で開催中止となり、その後消滅の危機を乗り越え復活し、昨年の開催では2万人を越える人が訪れ、出店者数もコロナ禍後に100店舗を超える数となりました。

今ではコロナ禍以前を上回る盛り上がりとなっています。

【目黒マルシェが人気の理由】

人気の秘密は「懐かしさ」。

マルシェでは珍しい「シニアにも向けたマルシェ」である点と、現金で店主とやりとりする「昔ながらのお買い物」の風景がお年寄りには懐かしく、また、子供達には新鮮で、世代を越えて人気となっています。

