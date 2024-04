日本の伝統食“こんにゃく”を楽しく体感する施設こんにゃくパークは、2024年4月26日にオープン10周年を迎えます。

10周年の節目に際し、これまでのご協力や応援、地元群馬のみならず、全国各地からのご来園に感謝し、『こんにゃくパーク10周年ありがとうイベント』を2024年4月26日(金)〜5月6日(月・振替休日)に開催します。

こんにゃくパーク10周年ありがとうイベント

こんにゃくパーク10周年ありがとうイベント

日程 : 2024年4月26日(金)〜5月6日(月・振替休日)

会場 : こんにゃくパーク

〒370-2202 群馬県甘楽郡甘楽町小幡204-1

オープン日: 2014年4月26日

営業時間 : 9時〜18時/最終受付:17:30

URL :

トップページ

こんにゃくパーク10周年ありがとうイベント内容

施設内は一面10周年仕様ののぼり旗にして方をお迎えします。

1. こんにゃくパーク10周年感謝の振る舞いグルメ無料食べ放題

・こんにゃくパーク特製こんにゃくライス

・こんにゃくパーク特製こんにゃくみそ汁

2. 4月26日〜5月6日期間限定!濃厚豆乳と生芋こんにゃくのソフトクリームを先着30名に無料でプレゼント!

プレゼントはどちらか1つ選べます。

「濃厚豆乳と生芋こんにゃくのソフトクリーム」または「観覧車りとるふらわぁ」

どちらか選べるプレゼント (左)濃厚豆乳と生芋こんにゃくのソフトクリーム、(右)観覧車りとるふらわぁ

3. 玉こんにゃくのアヒージョが無料バイキングに新登場!

学生レシピコンテスト最優秀賞「色々コンニャクとタコ&サザエのアヒージョ」をこんにゃくパーク仕様にした「こんにゃくアヒージョ」提供開始

■新しい施設がオープン

1. ライブバーベキューコーナー:こんにゃくバーベキューが無料で食べ放題

2. こんにゃくソフトクリームカフェ

■こんにゃくパーク限定の新商品が登場!

パークおよび公式通販サイトでしか買えない新商品3種類を発売します。

1. 【ありがとう10周年記念商品】米粒状のこんにゃくを40%混ぜたレンチンタイプのマンナンライスが新発売

・こんにゃくパーク特製こんにゃく入パックご飯 180g×3個/788円(税込)

2. 【ライブバーベキューコーナー新設記念商品】

・こんにゃくパーク特製バーベキューのタレ 600g/1,274円(税込)

・BBQこんにゃく 3個パック200g×3個/842円(税込)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 無料食べ放題も!こんにゃくパーク『こんにゃくパーク10周年ありがとうイベント』 appeared first on Dtimes.