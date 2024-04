ズーラシアンブラスは、「2024ズーラシアンブラス サマー・ミュージック・フェスティバル」を、2024年8月4日(日)東京・2024年8月10日(土)大阪にて開催します。

2024ズーラシアンブラス サマー・ミュージック・フェスティバル

【東京公演】

開催日 :2024年8月4日(日)

時間 :開場時間13:00 開演時間14:00

場所 :サントリーホール 大ホール(東京都港区)

チケット料金(税込):S席5,000円 A席4,500円 B席3,500円

【大阪公演】

開催日 :2024年8月10日(土)

時間 :開場時間13:00 開演時間14:00

場所 :豊中市立文化芸術センター 大ホール(大阪府豊中市)

共催 :豊中市市民ホール等指定管理者

チケット料金(税込):S席4,500円 A席4,000円 B席3,000円

ズーラシアンフィルハーモニー管弦楽団の十八番とも言える、童謡とクラシックの名曲を組み合わせた「シンフォニック童謡」を展開。

新作「ここはビゼーの細道じゃ」は本居長世作曲の「とおりゃんせ」と「カルメン」や「アルルの女」などジョルジュ・ビゼーの名曲が出合った作品です。

そのほか「八木節」「森へ行きましょう」といった民謡童謡、オリジナルダンスを一緒に踊る「クルンパコイス」などオーケストラからアンサンブルまでジャンル・編成共に様々にお届けします。

スティールパンのオリジナルコンチェルトを披露

2024年5月デビューのスティールパン奏者「たたきのトリ スカーレット」をソリストに据え、オリジナルコンチェルトを制作。

オーケストラとスティールパンのキラキラした音色のハーモニーを楽しめます。

<出演>

ズーラシアンフィルハーモニー管弦楽団

<プログラム>

バンビーニ序曲

スティールパン協奏曲

クルンパコイス

宇宙戦艦ヤマト

ここはビゼーの細道じゃ(初演)

森へ行きましょう幻想曲(初演)

他

※0歳より入場可。

3歳以上有料。

2歳まで膝上鑑賞無料(大人1人につき1名まで)

■東京公演では、同日に「サキソフォックスLIVE!」も

東京公演ではオーケストラのコンサートが始まる前に、サックス四重奏「サキソフォックス」による単独ライブを行います。

お客様からのリクエストコーナーなども交えながら、アットホームな雰囲気でサックス四重奏の魅力を楽しめます。

(会場:サントリーホール ブルーローズ)

スーパーキッズチケットセンターでは、サキソフォックスLIVE!とオーケストラ公演のセット割引も用意されています。

サキソフォックスLIVE!

■「サキソフォックスLIVE!」公演概要

開催日 :2024年8月4日(日)

時間 :開演時間12:45 開場時間12:15

場所 :サントリーホール ブルーローズ(東京都港区)

チケット料金(税込):全席指定 1,500円

<出演>

サキソフォックス

<プログラム>

カリキュラマシンのテーマ

アイドル

チャイコフる街角

舟唄

他

●プレイガイド

・スーパーキッズチケットセンター

https://www.superkids.co.jp/ticket/

・サントリーホールチケットセンター TEL 0570-55-0017(東京大ホール公演のみ)

・豊中市立文化芸術センターチケットオフィス TEL 06-6864-5000(大阪公演のみ)

・ローソンチケット

https://l-tike.com/

・チケットぴあ

https://t.pia.jp/

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 東京・大阪で動物たちのオーケストラ開催!2024ズーラシアンブラス サマー・ミュージック・フェスティバル appeared first on Dtimes.