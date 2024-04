【ブルアカらいぶ!いとおかし☆春の京都旅行SP】4月20日17時~ 配信

Yostarは、6月12日に発売予定のマンガ「ブルーアーカイブ ゲーム開発部だいぼうけん!」第1巻の表紙を公開した。

本作はスクウェア・エニックスのコミック配信サイト「ガンガンONLINE」にて配信中のマンガで「ブルーアーカイブ」に登場するゲーム開発部を中心としたストーリーが描かれる。1巻にはモモイ、ミドリ、ユズ、アリスの4人に加えユウカが描かれたデザインになっていることが確認できた。

