4月15日(日本時間16日)はMLB全球団の選手が背番号「42」でプレーする「ジャッキー・ロビンソンデー」だった。この記念すべき日に発売された「Nike Air Max 1 ’86 OG “Jackie Robinson”」が秒速で完売し、スニーカーファンにとっては再び“幻の一足”となりそうだ。



1947年4月15日、黒人初のMLB選手としてジャッキー・ロビンソンはデビューした。MLB史上最大の偉業を記念する「ジャッキー・ロビンソンデー」が今年も4月15日に行われ、MLB全球団の選手、スタッフがロビンソンの背番号「42」を付けてプレーした。

Thank you, Jackie. #Jackie42 pic.twitter.com/xcyK4FWGWc



そしてこのメモリアルな日に、ナイキは不朽の名作「Air Max 1(エアマックス1)」のロビンソンモデル「Nike Air Max 1 ’86 OG “Jackie Robinson”」を発売した。

大谷翔平、山本由伸が所属するロサンゼルス(当時はニューヨークのブルックリン)・ドジャースでデビューしたロビンソンにちなみ、“ドジャーブルー”でデザインされ、シュータンのパッチやシューレースにはロビンソンの背番号「42」を配置。

Nike has officially dropped their Jackie Robinson Air Max 1 ’86

Watch below for a full breakdown of the shoe pic.twitter.com/2JzpcvWCrV

- MLB (@MLB) April 15, 2024