【ブルアカらいぶ!いとおかし☆春の京都旅行SP】4月20日17時~ 配信

Yostarは、TVアニメ「ブルーアーカイブ The Animation」のBlu-ray情報を公開した。4月20日21時より予約受付が開始予定で、価格は各9,900円。

Blu-ray全4巻は8月28日より順次発売されるが、特典情報が一挙公開された。番宣PV集といった映像特典や、ブックレット、アウターケースといったグッズが用意されている。

さらに、ゲーム内容の特典が複数用意されていることも告知。アニメで描かれる対策委員会の5人を入手できる「確定募集チケット」や「星3生徒確定募集チケット」、そのほかキャラクター育成用のアイテムが多数用意されている。また、各商品に特別なメモリアルロビーが用意されており、ゲームのメニュー画面をこちらに変更することでもできる。

【ブルアカらいぶ!いとおかし☆春の京都旅行SP】

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.