°áÎà¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡Ö½ÀÆðºÞ¤Î´è¸Ç¤Ê¥Ë¥ª¥¤¡×¤ò¾Ã¤¹ÊýË¡¡¡¥×¥í¤ËÊ¹¤¯¤È¡ÄÂæ½ê¤Ë¤¢¤ë¥¢¥ì¤ò»È¤¦¤Î¤¬¸ú²ÌÅª
°áÎà¤ò¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È»Å¾å¤²¡¢ÎÉ¤¤¥Ë¥ª¥¤¤ò¹á¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö½ÀÆðºÞ¡×¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª²¼¤¬¤ê¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿°áÎà¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡Ö½ÀÆðºÞ¤Î¥Ë¥ª¥¤¡×¤ò¾Ã¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿»þ¡¢ÉáÃÊ¤Î¤è¤¦¤ËÀöÂõ¤·¤Æ¤âÍî¤Á¤ºº¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡Ú²èÁü¡Û½ÀÆðºÞ¤Î´è¸Ç¤Ê¥Ë¥ª¥¤¤òÍî¤È¤¹ÊýË¡¡Ä¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ
Åìµþ¥¬¥¹¤ÎÊë¤é¤·¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥¦¥Á¥³¥È¡×¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@uchicoto_tg¡Ë¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃæÀ¤Î¡Ö¿©´ïÍÑÀöºÞ¡×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°áÎà¤ËÀ÷¤ß¤Ä¤¤¤¿½ÀÆðºÞ¤Î¥Ë¥ª¥¤¤ò¾Ã¤»¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿©´ïÍÑ¤ÎÃæÀÀöºÞ¡×¤¬¸ú²ÌÅª
À÷¤ßÈ´¤¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¤Î¡¢²£ÁÒÌ÷¹¬¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½ÀÆðºÞ¤Ë¤Ï¡ÖÍÛ¥¤¥ª¥ó¡×¤Î³¦ÌÌ³èÀºÞ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ìý¤ÈÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¤¡Ö¿ÆÌýÀ¡×¤È¤¤¤¦À¼Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á¡°Ý¤ò¤´¤¯Çö¤¤Ìý¤ÎËì¤ÇÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÆ¯¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á¡°ÝÆ±»Î¤ÎËà»¤¤òËÉ¤¤¤Ç½À¤é¤«¤¤È©¿¨¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÇö¤¤Ìý¤ÎËì¤òÇË²õ¤¹¤ë¤Î¤ËºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ö¿©´ïÍÑ¤ÎÃæÀÀöºÞ¡×¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö±¢¥¤¥ª¥ó¡×¤Î³¦ÌÌ³èÀºÞ¤¬Â¿ÎÌ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÍÛ¥¤¥ª¥ó¡×¤Î³¦ÌÌ³èÀºÞ¤È²½³ØÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤¹¤¿¤á¡¢¤è¤ê½ÀÆðºÞ¤ÎÀ®Ê¬¤¬Á¡°Ý¤«¤éÍî¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤¿¤À¤·¡¢¡Ö½ü¶Ý¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¿©´ïÍÑÀöºÞ¤Ï¡¢½ü¶ÝÀ®Ê¬¤Ç°áÎà¤Î¿§Íî¤Á¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ËÜÅö¤ËÍî¤Á¤ë¡©¼ÂºÝ¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤¿¡ª
¼ÂºÝ¤Ë¥¦¥Á¥³¥ÈÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢¿©´ïÍÑ¤ÎÃæÀÀöºÞ¤ò»È¤¤¡¢½ÀÆðºÞ¤Î¥Ë¥ª¥¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿°áÎà¤òÀö¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤½¤¦¡£1¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¿å¤Ë10Õ¤ÎÀöºÞ¤òÆþ¤ì¤Æ»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¢¦ÍÑ°Õ¤¹¤ë¤â¤Î
¡¦¥Ð¥±¥Ä¤Ê¤É
¡¦40¡î¤¯¤é¤¤¤Î¤Ì¤ë¤ÞÅò
¡¦¿©´ïÍÑÀöºÞ(ÃæÀÀöºÞ)
¢¦¼ê½ç
¡¡¡¥Ð¥±¥Ä¤Ë40¡î¤¯¤é¤¤¤Î¤Ì¤ë¤ÞÅò¤òÆþ¤ì¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¿©´ïÍÑ¤ÎÃæÀÀöºÞ¤òÆþ¤ì1¡Á2¡ó¤ÎÇ»ÅÙ¤Ë¤¹¤ë¡£
¢¡¡È¾Æü¤Û¤É¤Ä¤±ÃÖ¤¤ò¤¹¤ë¡£
£¡¡½ÀÆðºÞ¤Î¥Ë¥ª¥¤»Ä¤ê¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
¤¡¡¥Ë¥ª¥¤¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é·Ú¤¯¤¹¤¹¤°¡£
¥¡¡ÀöÂõµ¡¤ËÆþ¤ì¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÀö¤¦¡£
¦¡¡¥Ë¥ª¥¤¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ºÆÅÙ¡¤«¤é¥¤Þ¤Ç¤Îºî¶È¤ò¥Ë¥ª¥¤¤¬¼è¤ì¤ë¤Þ¤Ç·«¤êÊÖ¤¹¡£
¤«¤Ê¤ê¥Ë¥ª¥¤¤Î¶¯¤¤½ÀÆðºÞ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢4¡Á5»þ´Ö¿©´ïÍÑÀöºÞ¤òÇö¤á¤¿¤ªÅò¤Ë¤Ä¤±¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤½¤Î¥Ë¥ª¥¤¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë¡£¡Ö¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¡×¡Ö¤¹¤¹¤¤¤ÇºÆÅÙÀöÂõµ¡¤Ë¤«¤±¤ë¤À¤±¡×¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤É¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤ÊýË¡¤Ê¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¦½ÐÅµ¡§Åìµþ¥¬¥¹¡Ö¥¦¥Á¥³¥È¡×¸ø¼°X¡¿½ÀÆðºÞ¤Î´è¸Ç¤Ê¥Ë¥ª¥¤¤òÍî¤È¤¹ÊýË¡