¿å¸¶°ìÊ¿àºÊá¤ËÆ±¾ð¡¡À¾ÌîÌ¤É±¡ÖÎ¥º§¤·¤Æ¤â¸µ²Ç¥Ð¥ì¤ë¡×¡ÖÀ¸¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¾ÌîÌ¤É±¤¬£²£°Æü¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤¢¤µ¥Ñ¥é£Ó¡×¤Ë½Ð±é¡£¶ä¹Ôº¾µ½ÍÆµ¿¤ÇÁÊÄÉ¤µ¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î¸µÄÌÌõ¡¦¿å¸¶°ìÊ¿ÍÆµ¿¼Ô¤Îà¤â¤¦°ì¿Í¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼á¤ËÆ±¾ð¤·¤¿¡£
¡¡¿å¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î£±£³Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹Ï¢Ë®ÃÏºÛ¤Ë½ÐÄî¡£ÊÝ¼á¶â£²Ëü£µ£°£°£°¥É¥ë¤òÇ¼ÉÕ¤·¡¢ÊÝ¼á¤µ¤ì¤¿¡£°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¤½¤ÎºÝ¤Î¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¿å¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤Îº¸¼êÌô»Ø¤«¤é»ØÎØ¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿å¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤ÎºÊ¤Ï£³·î£±£µÆü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç½é¤á¤Æ»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡Ö²ÇÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡£Àº¿ÀÅª¤Ë¤«¤Ê¤ê¥¥Ã¥Ä¤¤¤è¤Ê¡×¡Ö±ü¤µ¤ó¤¬Ë¾¤à¤Ê¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÎ¥º§¤·¤Æ·ºÌ³½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë£Í£Ã¤Î¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥ê¥ó¥´¤Ï¡Ö´é¤Ï¤º¤Ã¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¿¥È¥¥¡¼¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¡£¤³¤ì¤Ä¤é¤¤¤è¤Ê¤¢¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£
¡¡À¾Ìî¤â¡Ö¤Ä¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤Ã¤ÆÁ´°÷ÃÎ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢Î¥º§¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡Ø¤¢¡¢¸µ²Ç¤Ê¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Ë¥Ð¥ì¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ¸¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È°Æ¤¸¤¿¡£
¡¡¥ê¥ó¥´¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ª¶â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡ÊÅÒÇî¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¤â¤¦ÇËÌÇ¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç±ü¤µ¤ó¤Î´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¤Ã¤Æ¡£±ü¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤Ä¤é¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÈáÄË¤ÊÉ½¾ð¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥â¥â¥³¤â¡Ö¤¢¤ó¤È¤¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥¬¥Þ¥ó¤·¤Æ¤Æ¤ó¤«¤é¡¢¡Ê´é¼Ì¿¿¤ò¡Ë½Ð¤»¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¤é¥Û¥ó¥Þ¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Í¡×¤ÈÉ½¾ð¤òÆÞ¤é¤»¤¿¡£