SUPER BEAVERがレギュラー出演中のTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ビーバーLOCKS!」。4月19日(金)の放送では、4月23日(火)に同番組の生放送パートに出演することを伝え、その日におこなわれる企画について語りました。今回の放送では、「ビーバーLOCKS!」が始まる前に、「SCHOOL OF LOCK!」パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)から、『4月23日の授業テーマ(企画)は、「自作自演逆電」です。みんなにやってもらいますので、よろしくお願いいたします!』という呼びかけがありました。バンドマンがあまり経験することのないような企画に、戦々恐々のメンバーもいるようです。

渋谷龍太(Vo.):校長と教頭からお知らせがありましたけど……(笑)。まあまあ、それは一旦置いといて。4月23日火曜日! 「SCHOOL OF LOCK!」の生放送教室に遊びに行かせていただきます!3人:お願いしまーす!柳沢亮太(Gt.):今、「置いといて」って言ったけど、だいぶ怪しげなことは言ってた。自作自演ナントカって聞こえた気もするけど……。企画の本質は、ビーバーが褒められるみたいなことでしょ?藤原“35才”広明(Dr.):それがいい!渋谷:だと思うよ。だって……こんなこと言いたくないけど、俺らは“ゲスト”で行くから! “ゲスト”の意味を、いま一度考えていただきたい!柳沢:そうだね。あまり言いたくないけど、基本はもてなされるはずだよ?上杉研太(Ba.):そうだね。渋谷:『自作自演逆電』ですよ。もう、何言ってんの!? 辞書に出てこない言葉だから。藤原:何かわからないよ……。渋谷:学校でもやっていないしね。『自作自演逆電』が何なのかよくわからないですけど、今回は傾向と対策ですね。あらためて、ここで下準備しておきましょう!渋谷:ということで、『自作自演逆電』が何なのか職員(スタッフ)から聞いてきました! この授業は、生徒(リスナー)のあなたが考えたシチュエーションとセリフを掲示板に書き込んでもらって、それを我々SUPER BEAVERの誰かが再現するという授業らしいです!上杉:再現ね。渋谷:「好きな人がいるんですけど、こんなシチュエーションでこんな告白を受けてみたい!」、「こんなセリフで、こんなシチュエーションで応援してほしい!」みたいな。柳沢:なるほどね!渋谷:ちなみに、普段は声優さんがゲストのときにやる授業なんだって。藤原:しゃべりのプロの方がね。柳沢:だったら、絶対にやらないほうがいいじゃん!渋谷:でも、バンド界隈をバーって見渡したときに、やっぱりSUPER BEAVERが一番声優に近いんだよね。上杉:すごいわかるよ!柳沢:ちょっ、え!?藤原:なんで、わかるやつがいるんだよ! 声優さんがやることを俺らがやるの!?柳沢:やばいね(笑)。渋谷:とういうことで、今夜は予習する企画でございます! 『自作自演逆電』をやってみよう!藤原:予習できるんですね……!このトーク後は、番組が用意したシチュエーションとセリフで即興演技に挑戦する『自作自演逆電』の“予習”がおこなわれました。





----------------------------------------------------



4月19日放送分より(radiko.jpのタイムフリー)



http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7996聴取期限 2024年4月27日(土)AM 4:59 まで



※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。



----------------------------------------------------





<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55番組Webサイト: https://www.tfm.co.jp/lock/