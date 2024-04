Mrs. GREEN APPLEが4月12日、テレ東系TVアニメ『忘却バッテリー』オープニングテーマにして、新曲「ライラック」を配信リリースした。同楽曲ミュージックビデオの“Behind the Scenes #1”が公開となった。先ごろ公開となった「ライラック」ミュージックビデオは、自身最速スピードで400万回再生を突破、YouTube音楽急上昇1位が続いているなかでの“Behind the Scenes #1”となる。延べ3日間に及んだ「ライラック」ミュージックビデオ撮影の裏側を垣間見ることができる映像“Behind the Scenes”は3作に分けて、今後“#2” “#3”が続々公開される予定だ。

■デジタルシングル「ライラック」

2024年4月12日(金)配信開始

配信リンク:https://lnk.to/mga_Lilac

※iTunes、レコチョク、Apple Music、LINE MUSIC、Spotifyなどの音楽配信サイトにて

※TVアニメ『忘却バッテリー』オープニングテーマ







▲Cover Art ▲Cover Art

■TVアニメ『忘却バッテリー』

放送開始:2024年4月9日(火)深夜24時より

放送局:テレ東系列にて

▼放送情報

・テレ東:4月9日より 毎週火曜深夜24時00分〜

・テレビ大阪:4月9日より 毎週火曜深夜24時00分〜

・テレビ愛知:4月9日より 毎週火曜深夜24時00分〜

・テレビせとうち:4月9日より 毎週火曜深夜24時00分〜

・テレビ北海道:4月9日より 毎週火曜深夜24時00分〜

・TVQ九州放送:4月9日より 毎週火曜深夜24時00分〜

・AT-X:4月12日から 毎週金曜20時00分〜(※リピート:毎週火曜8:00/毎週木曜14:00)

※放送日時は予告なく変更になる場合がございます

▼配信情報

Prime Videoにて毎週火曜 放送直後より最速配信

さらに各種配信サービスにて毎週水曜24:30より順次配信スタート

※配信開始日はサービスによって変動する場合がございます

▼CAST

清峰葉流火:増田俊樹

要 圭:宮野真守

藤堂 葵:阿座上洋平

千早瞬平:島粼信長

山田太郎:梶 裕貴

土屋和季:山谷祥生

国都英一郎:大塚剛央

巻田広伸:石井マーク

桐島秋斗:河西健吾

▼STAFF

原作:みかわ絵子(集英社『少年ジャンプ+』連載)

試合制作:高嶋栄充

監督:中園真登

シリーズ構成:横手美智子

副監督:飯田剛士

キャラクターデザイン:長谷川ひとみ

アクション作画監督:立中順平 / 徳丸昌大

美術監督:船隠雄貴

色彩設計:中野尚美

撮影監督:川下裕樹

3DCG監督:小川耕平

編集:吉武将人

音楽:菊谷知樹 / 山崎寛子

音響監督:名倉靖

音響効果:長谷川卓也

制作:MAPPA



●オープニング・テーマ:Mrs. GREEN APPLE「ライラック」

●エンディング・テーマ:マカロニえんぴつ「忘レナ唄」



▼原作情報

原作コミック:『忘却バッテリー』(集英社『少年ジャンプ+』連載/最新第17巻発売中

▼イントロダクション

原作は集英社『少年ジャンプ+』で連載中、同アプリ内での累計閲覧数2億超えの『忘却バッテリー』(著・みかわ絵子)。2018年4月より連載が開始され、記憶喪失の主人公というユニークな設定、魅力的なキャラクターたち、高校野球のリアルな部分を描いた描写、ギャグとシリアス要素の絶妙なバランス、などが人気を博している。

中学球界で名を馳せた完全無欠の剛腕投手・清峰葉流火、切れ者捕手の“智将”・要 圭の怪物バッテリー。全国の強豪校からスカウトを受けていた彼らが進学したのは何故か野球無名校の東京都立小手指高校だった。さらに圭は記憶喪失で野球に関する知識も失っていた。そしてかつて彼らに敗れ散り野球から遠ざかっていた天才たちも、偶然同じ高校に入学しており…。巡り合い、再び動き出す彼らの高校野球ストーリーがいま始まる。

公式サイト:boukyaku-battery.com

公式X:@boukyakubattery









■公式プレイリスト『春に聴きたいMrs. GREEN APPLE』

「春に聴きたいMrs. GREEN APPLE」:Apple Music、Spotify

「春に聴きたいミセス」:LINE MUSIC

配信リンク:https://lnk.to/mgahkpl

▼全18曲

01. ライラック

02. ロマンチシズム

03. StaRt

04. ニュー・マイ・ノーマル

05. 春愁

06. ケセラセラ

07. 我逢人

08. ダンスホール

09. Feeling

10. HeLLo

11. Speaking

12. PARTY

13. スマイロブドリーマ

14. はじまり

15. Doodle

16. ノニサクウタ

17. Oz

18. 庶幾の唄





「夜に聴きたいMrs. GREEN APPLE」:Apple Music、Spotify

「夜に聴きたいミセス」:LINE MUSIC

配信リンク:https://lnk.to/mganightplaylist

■映画『ディア・ファミリー』

2024年6月14日(金)公開

原作:清武英利「アトムの心臓『ディア・ファミリー』23年間の記録」(文春文庫)

監督:月川翔

脚本:林民夫

主題歌:Mrs. GREEN APPLE「Dear」

音楽:兼松衆

出演:大泉洋 菅野美穂 福本莉子 新井美羽 上杉柊平 徳永えり ・ 満島真之介 戸田菜穂

川栄李奈 / 有村架純 ・ 松村北斗 光石研

制作プロダクション:TOHOスタジオ

配給:東宝

撮影期間:2022年12月4日〜2023年2月4日

(c)2024「ディア・ファミリー」製作委員会

公式サイト:dear-family.toho.co.jp

公式X:@dear_family_

公式Instagram:@dear_family_movie

公式TikTok:@dear_family_



▼ストーリー

“ただ娘の命を救いたい”、その一心だった。

生まれつき心臓疾患を持っていた幼い娘・佳美は【余命10年】を突き付けられてしまう。「20歳になるまで生きられないだと…」──日本中どこの医療機関に行っても変わることのない現実。そんな絶望の最中、小さな町工場を経営する父・宣政は「じゃあ俺が人工心臓を作ってやる」と立ち上がる。

医療の知識も経験も何もない宣政の破天荒で切実な思いつき。娘の心臓に残された時間はたった10年。何もしなければ、死を待つだけの10年。坪井家は佳美の未来を変えるために立ち上がる。絶対にあきらめない家族の途方もなく大きな挑戦が始まる。





■<Mrs. TAIBAN LIVE 2024>

5月21日(火) 神奈川・横浜アリーナ

open18:00 / start19:00

GUEST:乃木坂46

(問)SOGO TOKYO 03-3405-9999



5月22日(水) 神奈川・横浜アリーナ

open17:30 / start18:30

GUEST:キタニタツヤ / imase

(問)SOGO TOKYO 03-3405-9999



▼チケット

指定席:12,000円(税込)

※4歳以上のお子様よりチケット必要/3歳以下のお子様はご入場できません(年齢はご来場の公演当日時点)

※営利目的の転売禁止。

※チケット料金はお一人様の価格となります。

※お一人様1公演につき2枚まで購入可能(複数公演エントリー可能)









■スタジアムツアー<ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜>

▼2024年

7月06日(土) ノエビアスタジアム神戸

7月07日(日) ノエビアスタジアム神戸

open16:30 / start18:30

(問)キョードーインフォメーション 0570-200-888

7月20日(土) 横浜スタジアム

7月21日(日) 横浜スタジアム

open16:30 / start18:30

(問)SOGO TOKYO 03-3405-9999



▼チケット

指定席:12,800円(税込)

※雨天決行・荒天中止

※4歳以上のお子様よりチケット必要/3歳以下のお子様はご入場できません(年齢はご来場の公演当日時点)

※営利目的の転売禁止。

※チケット料金はお一人様の価格となります。

※お一人様1公演につき2枚まで購入可能(複数公演エントリー可能)



■『Mrs. GREEN APPLE 2023-2024 FC TOUR “The White Lounge”』映画化



※詳細は後日改めて ※詳細は後日改めて

■番組『M:ZINE (エンジン)』

放送日時:毎週金曜 深夜1時30分〜1時50分

放送局:テレビ朝日(関東ローカル)

※5月26日(日)正午〜CSテレ朝チャンネル1で完全版を放送

https://www.tv-asahi.co.jp/ch/contents/variety/0712/

▼出演者

若井滉斗(Mrs. GREEN APPLE)

塚地武雅(ドランクドラゴン)

林美桜(テレビ朝日アナウンサー)

5月のマンスリーピックアップアーティスト:TWS

※TWSを招いての放送は5月10日(金)・17日(金)・24日(金)

▼若井滉斗コメント

「TWSのメンバーのフレッシュさ、本当にキラキラしていて僕たちも幸せでした。今回は一緒にダンスをさせてもらったり、メンバーの新たな一面が見えるようなコーナーもあるので、楽しみにして頂けたら嬉しいです。メンバーから韓国語も教えてもらえて、これから僕自身も使っていけるようなフレーズもたくさんあったので、ミセスのライブなどでもぜひ使っていきたいと思います!」

公式サイト:https://www.tv-asahi.co.jp/mzine/

公式X:https://twitter.com/MZINE_tvasahi

公式TikTok:https://www.tiktok.com/@mzine_tvasahi





大森元貴(Vo, G)、若井滉斗(G)、藤澤涼架(Key)が学生役のみならず、大森は教師、カフェ店員、整備士、清掃員、警察官、消防士、青果店員、鮮魚店員、生花店員、保育士、古着屋店員、若井は理容師、タクシー運転手、藤澤は交通整理員、大工としても登場。ラストシーンではその15役が勢揃いして、学生役と併せて計18もの役柄を演じる大作となったミュージックビデオの撮影裏側を見ることが可能だ。