LOW IQ 01 & MASTER LOWが7月7日、神奈川・川崎CLUB CITTA'にてワンマンライブ<LOW IQ 01 & MASTER LOW「25th 01 MAN SHOW」>を開催することが発表となった。LOW IQ 01は25年前にMASTER LOW名義でソロ活動を始動。その後、LOW IQ 01 & MASTER LOW、LOW IQ & THE BEAT BREAKER、LOW IQ 01 & ANOTHER BEAT BREAKER、LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS、LOW IQ 01 & MIGHTY BEAT MAKERS、LOW IQ 01 & MAD BEAT MAKERS、LOW IQ 01 & New Acoustic Blendersなど様々な編成で活動を続けてきた。

■<LOW IQ 01 & MASTER LOW「25th 01 MAN SHOW」>

2024年7月7日(日) 神奈川・川崎CLUB CITTA'

open17:00 / start18:00

▼チケット

前売 5500円(税込 / ドリンク代別)

※オールスタンディング

一般発売:5月18日(土)10:00

【最速オフィシャル先行】

受付期間:4/20(土)18:00〜4/29(月)23:59

https://w.pia.jp/t/lowiq01-masterlow-0707/



◆LOW IQ 01 オフィシャルサイト

◆LOW IQ 01 オフィシャルTwitter

ソロ活動25周年を迎え、MASTER LOW名義でのワンマンが7年ぶりに開催される。当日は25年の楽曲の数々がロングセットで繰り出されるとのことだ。