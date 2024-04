【ブルアカらいぶ!いとおかし☆春の京都旅行SP】4月20日17時~ 配信

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」における新キャラクター「ヨシミ(バンド)」、「アイリ(バンド)」を4月24日に実装する。

「カズサ(バンド)」の登場に合わせて放課後スイーツ部の面々が実装される。「ヨシミ(バンド)」は限定星3キャラクターで、ピックアップ募集「Ain't too proud to rely on!」にて入手ができる。一方の「アイリ(バンド)」は星1の配布キャラクターとなり、同日より開催されるイベントにて入手可能となる。

【ブルアカらいぶ!いとおかし☆春の京都旅行SP】

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.