Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」にて新キャラクター「カズサ(バンド)」を4月24日に実装する。

作中の放課後スイーツ部に所属する「カズサ」が新たな姿で登場する。黒マスクにTシャツ、いつも身につけているパーカーを腰に巻き付けた姿になっており、爆発タイプのストライカーとして実装。なお、4月24日メンテナンス後より5月8日10時59分まで行なわれるピックアップ募集「Who says you can't be sweet」にて入手ができる限定キャラクターとなる。

