BTS、総売上481․5億円を記録！令和トータルランキングで1位に…海外アーティスト唯一

BTS(防弾少年団)が日本で唯一無二の記録を立てた。4月19日、オリコンが発表した「令和ランキング(令和元年〜5年)」によると、BTSは「アーティスト別セールス部門」の「トータルランキング」で、期間内売上481.5億円を記録して1位を獲得。同ランキングで、海外アーティスト唯一の期間内売上300億円超えを達成した。今回のランキングは、2019年5月から2024年1月まで、シングル、アルバム、ミュージックDVD・BD、デジタルシングルとアルバムおよびストリーミングなどの総売上金額を集計。BTSの期間内売上481.5億円の内訳は、アルバムが36.6%となる176.0億円、音楽映像作品が33.8%となる162.6億円、ストリーミングが25.0%の120.5億円の割合で良い成果をあげた。

彼らの躍進はその他のチャートでも際立った。彼らは作品別売り上げ部門の「合算シングル」「合算アルバム」「シングル」「アルバム」「デジタルシングル」「デジタルアルバム」「ストリーミング」「ミュージックDVD・BD」など、合計8つの部門で海外歌手1位を総なめにした。2021年のファンミーティング実況映像「BTS 2021 MUSTER SOWOOZOO」、2019年の「LOVE YOURSELF」ツアーのフィナーレコンサート実況映像「BTS WORLD TOUR『LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF' THE FINAL』」並びに6作品が“ミュージックDVD・BD”チャートトップ50入りを果たし、BTSは、錚々たる日本アーティストを抑え「TOP50入り作品数」1位を記録した。BTSが2023年6月に発売したベストアルバム「BTS, THE BEST」は105万枚以上の売り上げを記録し、「アルバム」チャート6位となった。このランキングで、単一アルバムで100万枚以上の売り上げを記録した海外歌手もまた、BTSだけだ。