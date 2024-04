20日、明治安田J2リーグ第11節の5試合が各地で行われた。2連勝中で首位を走る清水エスパルス(勝ち点22)は5位ベガルタ仙台(勝ち点17)をホームに迎えての上位対決。先に試合を動かしたのは16分の清水で、ロングボールから味方の落としを受けたルーカス・ブラガがGKとの一対一を冷静に左足で決めた。清水の1点リードで後半へ突入すると、54分にカウンターから北川航也が決めて追加点。それでも意地を見せる仙台は65分、中島元彦が押し込んで再び1点差とする。

その後、終盤まで同点ゴールを許さなかった清水は途中出場の17歳・西原源樹が83分にクラブ最年少得点を記録。後半アディショナルタイムにはオナイウ情滋に1点を返されたが、3-2の打ち合いを制した清水が3連勝とした。首位への返り咲きを目指す3位ファジアーノ岡山(勝ち点19)は14位ロアッソ熊本(勝ち点12)とのホームゲーム。30分、味方のボックス内での落としを輪笠祐士が左足で押し込み、岡山が均衡を破る。さらに前半アディショナルタイム、右サイドを抜け出した岩渕弘人がGKとの一対一を落ち着いて決め、岡山が2点リードで折り返し。後半はスコア動かずの決着となり、今節を明日に控える2位V・ファーレン長崎(勝ち点21)をかわして暫定2位となった。その他、7位ヴァンフォーレ甲府(勝ち点15)は19位ザスパ群馬(勝ち点6)に4-1で大勝し、暫定5位に浮上。13位モンテディオ山形(勝ち点13)は、9位愛媛FC(勝ち点15)相手に2-1で逃げ切り暫定7位となった。◆明治安田J2第11節4月20日(土)清水エスパルス 3-2 ベガルタ仙台ファジアーノ岡山 2-0 ロアッソ熊本藤枝MYFC 0-1 徳島ヴォルティスヴァンフォーレ甲府 4-1 ザスパ群馬モンテディオ山形 2-1 愛媛FC4月21日(日)《14:00》大分トリニータ vs いわきFCジェフユナイテッド千葉 vs ブラウブリッツ秋田V・ファーレン長崎 vs 横浜FCレノファ山口FC vs 水戸ホーリーホック鹿児島ユナイテッドFC vs 栃木SC