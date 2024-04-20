5番人気ジレトールが勝利(c)netkeiba

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　20日、京都競馬場で行われた天王山ステークス(4歳上・オープン・ダ1200m)は、中団追走から直線で各馬を差し切った武豊騎手騎乗の5番人気ジレトール(牡5、栗東・松永幹夫厩舎)が、好位から脚を伸ばした2番人気パラシュラーマ(牡4、栗東・浜田多実雄厩舎)に1.3/4馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分11秒0(良)。

　さらにアタマ差の3着に10番人気クインズメリッサ(牝6、栗東・宮本博厩舎)が入った。なお、1番人気サンライズアムール(牡5、栗東・小林真也厩舎)は8着に、3番人気ヴァガボンド(牡6、栗東・清水久詞厩舎)は7着に終わった。

　勝ったジレトールは、父ロードカナロア、母サンビスタ、その父スズカマンボという血統。武豊騎手との初コンビでオープン初勝利を飾った。

【勝ち馬プロフィール】
◆ジレトール(牡5)
騎手:武豊
厩舎:栗東・松永幹夫
父:ロードカナロア
母:サンビスタ
母父:スズカマンボ
馬主:キャロットファーム
生産者:グランド牧場

【全着順】
1着　ジレトール　5人気
2着　パラシュラーマ　2人気
3着　クインズメリッサ　10人気
4着　アルファマム　4人気
5着　ナムラフランク　7人気
6着　サトノテンペスト　6人気
7着　ヴァガボンド　3人気
8着　サンライズアムール　1人気
9着　ゼットレヨン　8人気
10着　メイショウテンスイ　11人気
11着　ジャスパーゴールド　12人気
12着　レッドゲイル　9人気
13着　ジャスパープリンス　13人気