20日、京都競馬場で行われた天王山ステークス(4歳上・オープン・ダ1200m)は、中団追走から直線で各馬を差し切った武豊騎手騎乗の5番人気ジレトール(牡5、栗東・松永幹夫厩舎)が、好位から脚を伸ばした2番人気パラシュラーマ(牡4、栗東・浜田多実雄厩舎)に1.3/4馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分11秒0(良)。

さらにアタマ差の3着に10番人気クインズメリッサ(牝6、栗東・宮本博厩舎)が入った。なお、1番人気サンライズアムール(牡5、栗東・小林真也厩舎)は8着に、3番人気ヴァガボンド(牡6、栗東・清水久詞厩舎)は7着に終わった。

勝ったジレトールは、父ロードカナロア、母サンビスタ、その父スズカマンボという血統。武豊騎手との初コンビでオープン初勝利を飾った。

【勝ち馬プロフィール】

◆ジレトール(牡5)

騎手:武豊

厩舎:栗東・松永幹夫

父:ロードカナロア

母:サンビスタ

母父:スズカマンボ

馬主:キャロットファーム

生産者:グランド牧場

【全着順】

1着 ジレトール 5人気

2着 パラシュラーマ 2人気

3着 クインズメリッサ 10人気

4着 アルファマム 4人気

5着 ナムラフランク 7人気

6着 サトノテンペスト 6人気

7着 ヴァガボンド 3人気

8着 サンライズアムール 1人気

9着 ゼットレヨン 8人気

10着 メイショウテンスイ 11人気

11着 ジャスパーゴールド 12人気

12着 レッドゲイル 9人気

13着 ジャスパープリンス 13人気